Amministrazione e contabilità aziendale, al via il corso di Sustenia S.r.l.

Al via le iscrizioni per il Corso legalmente riconosciuto “Addetto qualificato all’amministrazione e alla contabilità aziendale” con stage in azienda per acquisire competenze tecnico professionali nell’ambito dell’amministrazione e della contabilità aziendale. Ad organizzarlo è Sustenia s.r.l. con sede a Bastia Umbra, Palazzina 1 Umbriafiere.

Saranno oggetto della formazione e dello stage: gestione amministrativa d’ufficio e documenti contabili; trattamento contabile delle transazioni economiche, patrimoniali e finanziarie dell’impresa in base alle normative vigenti e bilancio d’esercizio; registrazione dei movimenti (scritture contabili di base, tenuta dei registri obbligatori, stesura del bilancio, adempimenti fiscali e previdenziali) osservando gli obblighi di legge in materia civilistica e fiscale; monitoraggio della corretta gestione delle procedure contabili e fiscali e resoconti; gestione ed amministrazione del personale; diritto del lavoro; paghe e contributi. Esercitazioni pratiche con software di contabilità e stage in azienda.

Durata complessiva del corso di amministrazione e contabilità aziendale 236 ore e 120 ore di stage in azienda, con esame di qualifica professionale legalmente riconosciuta e attestazione delle competenze rilasciata dalla Regione Umbria che ha valore per i concorsi pubblici. Le aziende sede dello stage saranno selezionate in accordo con i partecipanti. Il percorso è aperto a tutti coloro che hanno un diploma di maturità ed una conoscenza a livello base dell’informatica. “Altamente professionale – fanno sapere da Sustenia s.r.l. – lo staff del corpo docenti composto da commercialisti, consulenti del lavoro, fiscalisti e tributaristi. Prima dell’iscrizione sarà possibile svolgere presso la nostra sede un colloquio di orientamento al percorso interamente gratuito”.

Per tutte le info: SUSTENIA S.R.L., Palazzina 1, Umbrifiere 075 8002344 – whatsapp 392/9238433 – www.sustenia.com – info@sustenia.com.

(Sustenia s.r.l. è uno degli sponsor di AssisiNews e AssisiSport)