Dall’Umbria agli Emirati Arabi Uniti: Gnavolini guida il nuovo umanesimo dell’olio evo (foto)

Un filo d’oro lega le colline umbre ai deserti degli Emirati Arabi: è l’olio extravergine di oliva DOP Umbria, ambasciatore di qualità, cultura e paesaggio. Nell’ambito della missione internazionale organizzata da Assoprol Umbria in collaborazione con la Camera di Commercio di Perugia, tre aziende simbolo della nuova generazione olivicola italiana hanno portato a Dubai e Abu Dhabi la voce, il gusto e la visione dell’Umbria contemporanea.

Tra queste, Gnavolini Raccolta Sapore si è distinta per la sua identità fortemente innovativa: un frantoio all’avanguardia, una filiera integrata e tracciata, e una filosofia produttiva che fonde tecnologia, sostenibilità e profondi valori umanistici. Guidata da Gianmichele Gnavolini, vicepresidente Assoprol, l’azienda ha proposto agli interlocutori arabi una narrazione nuova dell’olio evo: non più solo condimento, ma cultura olearia, gesto agricolo che diventa linguaggio internazionale.

“Portare il nostro olio in questi contesti è molto più di un’operazione commerciale – ha dichiarato Gnavolini – è un atto culturale. L’Umbria ha bisogno di raccontarsi con una voce nuova, che sappia unire la tradizione con l’estetica, la tecnica con l’emozione. E il nostro compito, come produttori, è diventare ambasciatori di questo nuovo umanesimo dell’olio.”

La missione ha visto momenti di grande visibilità come la cena inaugurale ad Abu Dhabi, le degustazioni presso il ristorante Cucina del Marriott Resort Palm Jumeirah a Dubai, e l’evento clou del 2 giugno al Talea, ristorante stellato dell’Emirates Palace, dove il Maestro d’olio Fausto Borella e lo chef Luigi Stinga hanno guidato esperti e buyer in un viaggio sensoriale nel mondo dell’olio umbro. In chiusura, la partecipazione alla Festa della Repubblica Italiana ha portato il prodotto umbro sotto i riflettori di oltre 2.000 ospiti internazionali.

Assieme a Gnavolini, anche le aziende Luigi Tega, storico marchio con vocazione bio e innovazione di prodotto, e Musivum, giovane realtà guidata da Piergiorgio e Francesco Marconi, hanno incarnato l’eccellenza e la varietà di una regione che continua a reinventarsi. Questa esperienza negli Emirati segna solo l’inizio di un percorso più ampio: la costruzione di una nuova identità dell’olio italiano nel mondo, fatta di autenticità, bellezza e narrazione.

(L’azienda Gnavolini Raccolta Sapore è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

