Debora Cattoni dice addio ai social causa bullismo

Debora Cattoni, l’ex manager di Sara Tommasi originaria di Assisi, si toglie dai social che, sostiene, “non sono salutari completamente se ti ci butti a capofitto per dichiarare amore, lavoro, passioni, gioie, amicizie”. In realtà i profili – alcuni dei quali fermi da anni – sono ancora tutti lì, ma in uno di essi, quello più aggiornato, si legge: “Debora Cattoni non è più nei social, potete contattarla per lavoro al suo numero e seguire le sue notizie in Google. Manager, Eventi, Artisti”.

Già da tempo Debora Cattoni era vittima di haters, ma – sostiene – “dopo aver fatto un evento a Dubai mi hanno ‘affibbiato’ una storia d’amore con il principe di Dubai Hamdan bin Mohammed Al Maktoum solo perché nel mio account avevo pubblicato poesie ispirandomi al suo volto e alla sua figura”. Secondo il racconto di Cattoni, “Hanno aperto pagine contro di me violente, alcune sono riuscita a farle rimuovere, altre ancora sono attive.Mi hanno minacciata di morte, di toccare la mia famiglia, mi hanno tempestata di chiamate di notte, hanno cercato di entrare nel mio account e di hackerarlo. Mi sono arrivati centinaia di messaggi”. Responsabili sarebbero due troll, e per questo Cattoni, in un appello inviato ai giornali in inglese e in Italiano, chiede “giustizia contro queste persone cattive, chiedo giustizia al governo di Dubai che leggerà queste righe poiché queste donne stanno macchiando Dubai e la famiglia Reale. E chiedo maggiore attenzione ai social”.

