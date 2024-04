La Pupa e il Secchione, tra i concorrenti l’assisano Michele Sciamanna

Un concorrente originario di Assisi a La Pupa e il Secchione, il format targato Endemol Shine Italy che torna in tv da stasera, 10 aprile 2024. Il format propone 18 concorrenti di età compresa tra i 19 e i 28 anni e divisi in due gruppi: pupe e secchioni. L’assisano è Michele Sciamanna, “laureato in scienze chimiche con il massimo dei voti”, ha detto nella presentazione (da cui sono tratti anche gli screenshot della gallery, ndr) che è in coppia con Swami, 23 anni. “Da bambino – ha spiegato – ero quello che veniva scelto per ultimo quando si facevano le squadre di calcio. E alle elementari e alle medie, quando facevano la classica dei più belli, io non ero neanche in classifica”, ha aggiunto. E siccome anche la ‘pupa’ Swami ha confessato di essere stata “bullizzata”, ecco nata la coppia che tenterà di arrivare in finale.

Nel corso della prima puntata, si formano le coppie, nel segno della incompatibilità tra personaggi diversissimi e che dovranno convivere per cinque settimane in una villa al centro di Roma, cercando di non urtare le rispettive sensibilità. Da un lato, infatti, ci sono le pupe che pensano alla cura del corpo e alla moda e prediligono la vita mondana. Dall’altro, i secchioni, che amano i libri, lo studio, la passione per la tecnologia e i videogiochi.

Ogni coppia deve studiare e dimostrare di essere all’altezza delle sfide per poterle superare e scalare la classifica. Chi soccombe viene eliminato. Tra i giochi annunciati nell’edizione 2024 de La Pupa e il Secchione, lo Zucca Quiz, la Prova Riconoscimento e la Prova Fitness, oltre alla La Sfida del muro e il Gioco delle Affinità. Puntata dopo puntata, le 9 coppie si ridurranno sempre più, fino ad arrivare alla proclamazione di quella vincitrice. In bocca al lupo dunque all’assisano Michele Sciamanna.

