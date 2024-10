Fa’ la cosa giusta! Umbria 2024, pubblicati tutti i laboratori gratuiti per le scuole

Venerdì 15 novembre Umbriafiere si apre alle scuole della nostra regione. Sono oltre 80 gli eventi laboratoriali, rivolti alle studentesse e agli studenti,proposti in questa edizione nella mattinata di venerdì 15 novembre. Dalle ore 10, e fino a pranzo, le classi di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle secondarie di secondo grado, avranno modo di partecipare a talk, incontri e laboratori proposti da imprese, associazioni, enti e professionisti. Momenti tecnici e ludici per ragionare e crescere insieme. Sia l’ingresso in fiera che tutte le attività sono completamente gratuiti per le scuole. La formazione delle giovani generazioni e la condivisione delle esperienze virtuose con le scuole è uno dei pilastri di Fa’ la cosa giusta! Umbria 2024, la fiera degli stili di vita sostenibili, in programma a Umbriafiere dal 15 al 17 novembre. Evento che da oltre dieci anni mette al centro temi e protagonisti dello sviluppo sostenibile.

Ad attendere i giovani visitatori di Fa’ la cosa giusta! Umbria 2024 le proposte promosse dalla Regione Umbria sui temi della biodiversità e della tutela delle eccellenze regionali; i laboratori scientifici di Arpa Umbria. Le tante attività dedicate ad una sana alimentazione e alla vita all’aria aperta realizzate dalle fattorie didattiche di Cia Umbria. Molti i momenti di riflessione su temi di interesse generale come adolescenza, infanzia, comunità e tecnologia promossi con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi dell’Umbria. Tra i promotori delle attività ci saranno il Parco 3A, Vus – Valle Umbra Servizi, Cittadinanzattiva, Unione nazionale consumatori, Emergency, Associazioni del commercio equo, lo spazio QUI, Perugia Ben Essere – arti marziali, l’Associazione Lotus, che proporrà un’intera area sui temi dello sviluppo e della crescita; il Collegio dei geometri della provincia di Perugia e Terni con momenti tecnici rivolti agli studenti più grandi.

Come di consueto, quindi, la mattina del venerdì sarà quella dedicata in modo particolare alle scuole, con numerosi percorsi e momenti gratuiti di formazione e gioco sui temi del consumo consapevole, dell’ambiente e della sua tutela. Il programma definitivo delle iniziative, patrocinate dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, è disponibile sul sito web della fiera. È possibile consultarlo su falacosagiustaumbria.it e iscriversi, o richiedere qualsiasi informazione aggiuntiva, all’indirizzo mail giorgio@falacosagiustaumbria.it. Si ricorda che la partecipazione e l’ingresso agli eventi della fiera sono totalmente gratuiti.

Fa’ la cosa giusta! Umbria 2024 è la mostra-mercato dedicata alla sostenibilità che dal 15 al 17 novembre propone nei padiglioni di Umbriafiere oltre 200 stand con eccellenze agroalimentari, prodotti bio, cosmesi naturale, fashion, servizi, viaggi, fiera della piccola editoria, arredamento e soluzioni green per la casa. In questa edizione ci sarà un’intera area dedicata alle famiglie e all’infanzia con stand e giochi e incontri non stop per i tre giorni. Info su: www.falacosagiustaumbria.it

