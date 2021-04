Finché c’è il vento, il nuovo singolo di Lityo il 2 aprile in tutti i digital store

Nuovo lavoro per il giornalista e cantautore Lorenzo Lotito

Esce il 2 aprile 2021 in tutti i digital store “Finché c’è il vento”, il secondo singolo del cantautore umbro Lityo, distribuito da DistroKid. La canzone è nata durante il lockdown del 2020 a partire da un riff di chitarra suonato su una nuova Fender Stratocaster Fiesta Red. Dopo lo sviluppo della parte musicale il cantautore ha scritto il testo. “Visto il particolare momento che stiamo vivendo – racconta Lityo – mi sono ispirato alle creature che sanno volare. Anche se più fragili di noi, sono libere di andare dove desiderano. Facendo poi un’associazione di idee ho cercato di immaginare cosa può provare una persona alle prese con la sua prima esperienza di volo, quello che prova ad esempio un deltaplanista prima del suo primo salto. Mi piace pensare a questa canzone come un inno alla libertà e anche un invito a superare le proprie paure nell’affrontare le decisioni importanti della vita”.

All’arrangiamento di “Finché c’è il vento” hanno partecipato Gianluca Del Torto al basso, Michele Scarabattoli alle tastiere e Nicola Polidori alla batteria. Lorenzo “Lityo” Lotito ha cantato e suonato le chitarre. Come nel primo singolo di Lityo “La casa che brucia” i musicisti hanno registrato le loro tracce individualmente, poi mixate da Saverio Paiella di Sottotetto Productions che si è occupato anche del mastering.

La canzone uscirà con un suggestivo video realizzato con la tecnica del green screen. “Ho verniciato della giusta tonalità di verde – racconta Lityo – una mascherina chirurgica, di quelle che da oltre un anno siamo obbligati ad utilizzare”. Nel video si condensano i temi del testo della canzone con due inquadrature: una in cui Lityo è ‘imprigionato’ dalla mascherina che porta e sulla quale scorrono immagini di paesaggi e cieli; l’altra in cui invece il cantautore si staglia in primo piano, di fronte alle stesse immagini aeree.

Il video verrà trasmesso come appuntamento in prima visione attraverso i canali Facebook e Youtube di Lityo venerdì 2 aprile alle 16.00. Nel frattempo si può “prenotare” con un pre-save il brano al seguente link: https://distrokid.com/hyperfollow/lityo/finch-c-il-vento

Gli altri link per seguire il cantautore umbro sono:

https://www.instagram.com/lityomusic/

https://www.facebook.com/lityomusic

https://www.youtube.com/channel/UCF-RQuONI-DO3JlzYu4ZKUQ