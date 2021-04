Fioridea compie 10 anni: festa per l’attività di Veronica Gambacorta

Fioridea compie 10 anni. Un traguardo, tagliato ai primi di aprile 2021, importante e significativo per l’attività di Veronica Gambacorta che ormai da un decennio gestisce il suo negozio di fiori, piante, oggettistica, flowerdesign, con i servizi per cerimonie, la consegna a domicilio e il servizio Interflora.

“Dieci anni di soddisfazioni – il commento della giovane titolare Veronica Gambacorta via Facebook – semplicemente grazie a tutti voi che da 10 anni mi date fiducia”. Un traguardo importante e significativo come detto quello dell’attività commerciale di via Los Angeles a Santa Maria degli Angeli, in un momento davvero particolare per l’economia in genere dovuto alla pandemia da Covid-19.

Un’attività che va avanti senza sosta da 10 anni con passione e dedizione, oggi simbolo più che mai di grande volontà lavorativa. Un grande amore per le bellezze floreali e sempre tante novità disponibili. Una giovane imprenditrice che ha fatto della propria passione un lavoro alla quale vanno le congratulazioni della redazione di AssisiNews per questo importante traguardo.

(Fioridea di Veronica Gambacorta è uno degli sponsor di AssisiNews)