Morto padre Emidio Alessandrini, formò tanti giovani ad Assisi

È morto a Roma padre Emidio Alessandrini, frate francescano molto conosciuto ad Assisi e a Santa Maria degli Angeli. A comunicarlo, la comunità dei frati minori: “Con profonda tristezza comunichiamo che questa sera, presso l’ospedale S. Giovanni di Roma dove era ricoverato da venerdì scorso per un’emorragia cerebrale, il nostro caro fr. Emidio Alessandrini è tornato alla Casa del Padre”.

Padre Emidio, per diversi anni ad Assisi e Santa Maria degli Angeli, con la sua catechesi aveva guidato per diversi anni nel percorso di crescita ed avvicinamento alla fede tanti giovani che oggi in particolare via social lo ricordano. Trasferitosi nella capitale, è conosciuto in modo particolare per il suo servizio di penitenziere presso il Collegio s. Antonio di Roma.

“Al momento del ricovero – si legge nella nota dei frati minori – le sue condizioni erano apparse molto gravi, e subito si è formata una fitta rete di preghiera che, da ogni parte d’Italia, ha voluto accompagnare il nostro confratello in questo drammatico passaggio.

Il Ministro provinciale fr. Francesco Piloni e i frati della Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi ringraziano ciascuno di voi per la preziosa vicinanza”.