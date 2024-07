Four Seasons Hotels and Resort abbraccia l’artigianato tessile umbro con i tessuti da tavola di Sauro Bacchi

La Catena Four Seasons Hotels and Resort abbraccia l’Artigianto Tessile Umbro grazie ai tessuti da tavola dell’Artigiano Tessile Sauro Bacchi. Oggi Four Seasons gestisce 121 hotels e resorts, 46 complessi residenziali in 47 paesi, ma soprattutto ha in pipeline altre 50 proprietà.

Un traguardo importante e significativo per l’artigiano bastiolo la cui azienda ha sede a Passaggio di Bettona, Sauro Bacchi: “Nessuno conosceva il mio progetto, per questo ho affidato ai miei manufatti il compito di trasmettere il fascino dell’artigianato e l’emozione del nobile tessuto” – sottolinea Bacchi ad Assisi News.

“In un momento dove si parla solo di Intelligenza Artificiale io voglio parlare di Intelligenza Artigianale, sono convinto che solo quando si incontreranno queste due forme di Intelligenza saremo persone migliori che sapranno trasmettere ed apprezzare ciò che di bello sappiamo fare. Ho avuto e continuo ad avere l’ambizione di chi vuol far conoscere al mondo ciò che l’Intelligenza Artigianale riesce a realizzare”. (Continua dopo la foto)

“Il nostro tessuto Tecnoluxurygreen – sottolinea Bacchi – rispetta i più alti criteri dell’esistenza umana ovvero la passione, l’entusiasmo, l’amore e il pianeta. L’essere annoverato tra i migliori fornitori artigiani tessili del mondo lo devo al nostro duro e piacevole lavoro – dice orgoglioso – ma anche ai nostri preziosi clienti Ristoratori che ci fanno con orgoglio da speciale vetrina nei luoghi più belli della nostra Italia”.

La prima fornitura sarà destinata al prestigioso Four Seasons di Praga. “Grazie alle caratteristiche del nostro tessuto Tecnoluxurygreen le richieste stanno aumentando ed arrivano dalla medioalta ristorazione e da hotel e resort di medioalto profilo. Oggi – conclude Sauro Bacchi da MP Develop, sua prestigiosa azienda artigiana – sia i ristoratori che i titolari di hotel e resort stanno alzando l’asticella della qualità per accogliere al meglio i loro stimati e preziosi clienti, per questo in tanti si affidano a noi per allestire al meglio la tavola e da qualche mese anche le camere e suite”.

(L’Azienda Tessile Sauro Bacchi è una degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata