Curioso incidente a Rivotorto, con l’auto dentro la fontana (foto+video)

Una rotonda presa troppo di corsa, una manovra finita male? Quello che è certo è che – non è chiaro quando, ma il video è stato pubblicato nella tarda serata di oggi, 9 novembre 2022, sul seguito profilo instagram di ‘intrashttenimento2.0’ che vanta quasi due milioni di followers – si è verificato un curioso incidente a Rivotorto. (Continua dopo il video – link diretto)

Un uomo alla guida di un’auto è finito dentro la rotatoria/fontana al centro del paese e sul posto, come da video, si vedono arrivare pompieri e l’ambulanza del 118. Il malcapitato avrebbe riportato danni (si vede tra l’altro all’interno dell’auto e sembra stare bene) ma il curioso incidente a Rivotorto ha scatenato i commenti social: “Una rotonda su Marte”, “Direttamente da ARRIVOSTORTO”, “L’ha presa di Corsa”, “È andato troppo di CORSA”, “A-rivo torto a-rtorno dritto”, alcuni dei commenti sotto al video di ‘intrashttenimento2.0’.

In passato un precedente sempre curioso nella stessa frazione assisana, tra un mezzo dell’Esercito e l’auto di un privato. Il sinistro accadde lungo il tratto della strada statale 75, sulla corsia in direzione Foligno, all’altezza della locale Poco Loco. Il conducente del mezzo privato nel raccogliere il telefono che gli era caduto, invase la corsia di sorpasso. Qui urtò la campagnola dell’Esercito, mandando entrambi fuori strada, nel giardino di una casa privata. Sul luogo del sinistro, proprio a Rivotorto, arrivarono le forze dell’ordine per i rilievi del caso e i vigili del fuoco assisani per recuperare i due mezzi.

© Riproduzione riservata