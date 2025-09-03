Gratta e vince 5mila euro da Checcarello a Santa Maria degli Angeli

Ha grattato un gratta e vinci e in un colpo solo ha vinto 5mila euro. Certamente una cifra che non cambia la vita, ma che di questi tempi fa sempre comodo. È successo ieri martedì 2 settembre alla Tabaccheria Ricevitoria Checcarello di via Protomartiri Francescani a Santa Maria degli Angeli.

Una vincita che si somma alle tante altre vincite che si sono registrate di nuovo in questo anno 2025 da Checcarello, nota attività commerciale nel centro di Santa Maria degli Angeli. “Un cliente del posto che ha deciso di prendere un gratta e vinci – spiegano dalla Tabaccheria Ricevitoria – certamente un bel colpo di fortuna ottenuto in un batter di ciglia. È andato a casa certamente felice”.

(L’attività Checcarello è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata