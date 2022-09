Ideattivamente e scuola, un connubio sempre più forte

La scuola è già iniziata da qualche giorno per i formatori di IdeAttivaMente che dai primissimi giorni di settembre sono impegnati su più fronti per la formazione dei docenti di ogni ordine e grado su diversi Istituti del nostro territorio. Un momento importante di approfondimento sulle tecnologie digitali e i nuovi strumenti che gli scorsi mesi sono arrivati in dotazione alle Scuole.

IdeAttivaMente, impegnata da anni sul fronte dell’innovazione didattica digitale e del gioco educativo e uno degli sponsor più ‘longevi’ del gruppo editoriale Assisi News, ha consolidato negli ultimi mesi questo importante ruolo diventando punto di riferimento per Scuole, genitori e ragazzi che spesso si ritrovano al punto vendita di Santa Maria degli Angeli per sperimentare le ultime novità. Un punto vendita, il “Play Shop”, che negli scorsi è stato rinnovato in alcuni arredi per ottenere ancora più spazio da destinare a tantissimi nuovi prodotti. (Continua dopo la foto)

Nelle prossime settimane torneranno anche le uscite nazionali. Dopo la presenza a Milano come partner di Milano Design Week, il 17 e 18 settembre IdeAttivaMente sarà in trasferta a Torino per giocare con il mondo della stampa 3D. Non finisce qui, ottobre e novembre già si stanno affacciando con importanti novità e tantissimi eventi che vedranno formatori ed educatori di IdeAttivaMente impegnati sul territorio. Per rimanere sempre aggiornati è possibile seguire le attività sulle pagine social Facebook o Instagram. Un grosso augurio di avvio dell’anno scolastico a tutto il mondo della Scuola!

