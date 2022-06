IdeAttivaMente a Milano come technical partner di Isola Design Festival (foto)

IdeAttivaMente di nuovo protagonista. Il Salone Internazionale del Mobile di Milano è da sempre la più importante fiera di settore a livello mondiale e nel tempo ha visto sviluppare una serie di iniziative collaterali legate al mondo dell’arte e non solo. La Milano Design Week richiama artisti e espositori da tutto il mondo e in un contesto così ricco e stimolante dal punto di vista culturale e artistico, IdeAttivaMente ha giocato un ruolo di rilievo insieme ad altri importanti player di calibro nazionale.

IdeAttivaMente è technical partner di Isola Design Festival evento ufficiale della Milano Design Week, una serie di iniziative che si svolgono per tre giorni nel quartiere Isola di Milano, nella splendida cornice del Bosco Verticale e di Piazza Gae Aulenti. Presso “Stecca 3.0”, il cuore multiculturale e artistico di Isola, IdeAttivaMente ha svolto due workshop nella giornata di venerdì 10 giugno connotati dal connubio tra arte, tecnologia e tinkering all’interno del macrotema definito da Isola Design Festival: “no space for waste”. Rifiuti urbani e materiali naturali si sono intrecciati per dar vita a nuove creature capaci di stimolare la creatività di grandi e piccini. Presente anche un corner espositivo dove i più piccoli hanno avuto modo di provare a far volare forme di carta grazie al tubo del vento e dove erano esposti prototipi di robotica educativa come il FioreBot, un fiore robotico sviluppato da Open Project di Luca Berichillo, che da anni collabora con IdeAttivaMente per lo svolgimento di attività didattiche.

Un traguardo importante per IdeAttivaMente, sottolinea l’Ing. Roberto Raspa, coordinatore per conto di IdeAttivaMente delle attività in oggetto, che permette allo staff umbro della startup assisana di tornare ai massimi livelli sullo scenario nazionale. IdeAttivaMente prosegue le sue attività didattiche anche durante l’estate. In queste settimane lo staff è integralmente impegnato a Scuola per le attività estive del Piano Estate, sia in Umbria che in Toscana. Si stanno concludendo le attività formative per i docenti e si è già al lavoro per le progettazioni dei mesi di settembre e ottobre. Un calendario fitto che lascia sempre spazio al gioco!

IdeAttivaMente è infatti anche Play Shop, un punto vendita di giochi didattici ed educativi con una selezione di giochi di società senza eguali. Pronti da essere giocati anche sotto l’ombrellone! Lo staff di IdeAttivaMente vi aspetta a Santa Maria degli Angeli in Via Los Angeles 155 (per info 3706402683).

(La start-up IdeAttivaMente è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata