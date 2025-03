Il Forchettiere Awards Umbria 2025, premio a Luca Manini e Dulcinea Gelateria

Torna “Il Forchettiete Awards 2025”. Al lavoro – in Umbria – una duplice giuria, per un giudizio più oggettivo e trasversale: da un lato la platea dei lettori del Forchettiere e dall’altro un panel tecnico di circa 30 persone tra addetti ai lavori e opinion leader (il cui voto pesa per il 60% sul totale) che sono stati chiamati ad esprimere le proprie preferenze.

Otto vincitori per altrettante categorie, più tre premi speciali. Sono oltre 80 tra ristoranti, trattorie, gelaterie, pizzerie, cocktail bar e pasticcerie, i locali umbri coinvolti ne Il Forchettiere Awards Umbria 2025, la seconda edizione del premio organizzato dalla redazione della testata d’informazione gastronomica “Il Forchettiere”, patrocinato da Regione Umbria, Confcommercio e Confesercenti, e dedicato alle eccellenze del settore del food nella regione. “Il nostro obiettivo – spiega il direttore Marco Gemelli – è portare sotto i riflettori i protagonisti della ristorazione umbra: non solo i ristoranti vocati al fine dining, ma anche le pizzerie, i bar e i locali di street food. Dopo il successo dell’edizione inaugurale, vogliamo continuare a offrire il giusto riconoscimento alle realtà più interessanti del panorama regionale”.

E, fra i premiati, c’è la Gelateria Dulcinea di Passaggio di Bettona, non nuova a tali riconoscimenti. Grande la soddisfazione di Luca Manini, titolare di Dulcinea: “È con grande emozione che ricevo questo premio oggi, e non posso che sentirmi onorato e grato per il riconoscimento che mi viene conferito. Prima di tutto, vorrei ringraziare Il Forchettiere per aver pensato a me e per avermi dato questa straordinaria opportunità. Un premio – dice Manini – non è mai solo il risultato del lavoro di una singola persona, ma il frutto di un impegno condiviso, e io sono fortunato ad avere accanto persone che mi sostengono, mi ispirano e mi spingono a dare sempre il meglio di me stesso”. (Continua dopo la foto)

Dulcinea Gelateria è pluripremiata ormai da anni, tanti i riconoscimenti ottenuti, inserita anche nella guida del Gambero Rosso da diverse edizioni: “Ringrazio la mia famiglia, che è sempre stata il mio pilastro, per il loro amore, pazienza e incoraggiamento costante. Senza di loro, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile. Un grazie speciale va ai miei colleghi e collaboratori. Ogni passo che ho fatto in questo percorso è stato accompagnato dal loro impegno e dalla loro dedizione e questo premio è il risultato del nostro lavoro di squadra”.

Manini dice grazie ai clienti: “Inoltre, mi sento di ringraziare anche tutte le persone che mi hanno dato fiducia, i miei clienti – sottolinea Luca Manini di Dulcinea – che hanno creduto in me e che, con le loro critiche costruttive e i loro consigli, mi hanno aiutato a crescere professionalmente e personalmente. Questo premio non è solo un riconoscimento per quello che ho fatto, ma anche per quello che ancora devo fare. È un incentivo a continuare a lavorare con passione, impegno e determinazione, per non deludere chi ha riposto in me questa fiducia. Concludo – finisce Manini – ringraziando tutti voi per essere qui oggi e per condividere con me questo momento speciale. È un onore essere riconosciuto, ma il vero premio, per me, è poter fare ciò che amo e contribuire al meglio a poter addolcire le vostre giornate”.

(Dulcinea gelateria è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

