Marini Edilizia premiata dalla Camera di Commercio dell’Umbria per la lunga storia imprenditoriale

Prestigioso riconoscimento per Marini Edilizia, premiata dalla Camera Commercio Umbria nell’ambito della cerimonia “Premiazione del Lavoro e dell’Impresa”. Da ormai 50 anni azienda leader nel settore pavimenti, bagni e parquet, arredamento di interno, professionisti nel guidare i clienti nella scelta dei materiali per rendere unica la propria casa, ma non solo.

A Giuseppe Marini, titolare e fondatore, è stata conferita una medaglia e un diploma di benemerenza per il suo impegno e per la lunga storia imprenditoriale, un premio speciale riservato alle imprese con almeno 50 anni di ininterrotta attività.

“Marini Edilizia è una vera e propria azienda storica, fondata nel 1976 e nata come piccolo negozio di ferramenta – si legge in una nota diffusa da Confcommercio Bastia Umbra di cui Merini e socio storico – è oggi punto di riferimento nel territorio per qualità dei prodotti nel settore dell’Edilizia e del Design, è sempre più una realtà pronta ad affrontare le sfide nel mercato ampliandosi continuamente.

Un esempio di tradizione, passione e continuità generazionale che rappresenta un valore prezioso per tutto il territorio”

“Ci congratuliamo con Giuseppe Marini – continua la nota di Confcommercio – per questo meritato riconoscimento, ma soprattutto per il sacrificio, la dedizione, la professionalità e l’amore con cui ha portato avanti l’attività di famiglia affiancato dalla splendida figlia Silvia Marini”.

