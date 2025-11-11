La Locanda del Cardinale di Assisi entra nella Guida Ristoranti del Gambero Rosso 2026

Il punteggio di 78 punti e 1 forchetta, per un traguardo importante che celebra la qualità della cucina e la passione del team capitanato da Roberto Damaschi

Un nuovo e prestigioso riconoscimento per La Locanda del Cardinale di Assisi, che entra ufficialmente nella Guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso 2026 con un punteggio di 78 punti e 1 forchetta. Un traguardo importante che celebra la qualità della cucina, la passione del team capitanato da Roberto Damaschi e la continua ricerca dell’eccellenza che da sempre contraddistinguono questo luogo iconico nel cuore dell’Umbria.

“Un ringraziamento speciale – si legge in una nota diffusa via social – va a tutto il team della Locanda, guidato dallo chef Nicola Cascini insieme alla sua talentuosa brigata, composta da Leonardo Fanini e Filippo Pompili, che ogni giorno portano in tavola una cucina capace di unire tradizione, eleganza e innovazione”.

Un ruolo fondamentale è svolto anche dal sommelier Marco Venarucci, vero custode della cantina, che insieme allo stesso Roberto Damaschi cura con passione una selezione di etichette preziose e ricercate, per una proposta enologica che la Guida stessa ha voluto evidenziare per il suo valore e la sua attenzione ai dettagli.

Situata sopra ad una Domus Romana in piazza del Vescovado ad Assisi, La Locanda del Cardinale è da sempre un’esperienza gastronomica e sensoriale unica, dove storia, arte e gusto si fondono in un’atmosfera senza tempo e – come sottolineato dalla Guida stessa – rappresenta uno dei ristoranti più affascinanti dell’Umbria.

(La Locanda del Cardinale è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata