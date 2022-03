La macelleria Il Castello fra le migliori d’Italia nella guida di ‘Braciamiancora’

La macelleria Il Castello di via San Bernardino da Siena a Santa Maria degli Angeli è fra le migliori macellerie d’Italia, da oggi sulla prestigiosa guida “Steak House e Macellerie d’Italia” 2022, edizioni ‘Braciamiancora’. A dare la notizia sono proprio i titolari della macelleria, i F.lli Berti. “La cosa è nata dopo una prima visita nel nostro locale – spiega Alessandro Berti ad AssisiNews (la macelleria Il Castello è uno degli sponsor sostenitori di AssisiNews, AssisiSport e AssisiEventi) – poi una telefonata e nulla più fino all’arrivo della guida, prestigiosa, dove sono contenute 400 fra macellerie e steack house presenti in Italia. Per noi – sottolinea Alessandro Berti, che ci tiene a precisare che l’attività è stata inserita gratuitamente e senza nessuna richiesta – una grande soddisfazione, che ci ripaga dei tanti sforzi fatti in questo lavoro”. Steak House e Macellerie d’Italia è la prima guida di questo tipo mai pubblicata nel nostro Paese. La guida, curata da Michele Ruschioni, il founder di Braciamiancora, è corposa: 335 pagine e 400 recensioni raccontano l’Italia carnivora dalle Alpi alla Calabria isole comprese. Tante realtà gastronomiche, scelte perché ognuna di loro ha qualcosa di veramente speciale da mettere sul piatto: una carne particolare, una bistecca nostrana, un barbecue innovativo o dei salumi favolosi. Sfogliando la guida imparerete a conoscere un mondo nuovo, un mondo ricco di tradizioni e aperto alle novità, fatto di artigiani e chef di talento desiderosi di incontrarvi e proporre così i loro prodotti. La guida si compone di due parti suddivise per regioni: la prima è dedicata alle steakhouse, quindi, al mondo della ristorazione, quella classica con un menù à la carte e una carta vini interessante; la seconda invece è dedicata alle macellerie, quindi, al mondo delle botteghe, quelle di quartiere che a volte sorprendono per modernità e opulenza. Ed è in questa sezione che è stata in serita proprio la Macelleria il castello di Assisi.

Carni fresche di propria produzione o a km zero, prodotti dell’Alta Norcineria, pane e farine macinate a pietra, conserve, vini e molti altri prodotti artigianali di eccellenza per offrire al consumatore la possibilità di poter scegliere tra prodotti accuratamente selezionati nel territorio. Una ricerca scrupolosa delle migliori realtà umbre e italiane per la Macelleria Il Castello con l’intero processo produttivo che viene curato e seguito con attenzione in ogni sua fase della lavorazione. Da sempre dietro alla tecnologia e all’innovazione, un’azienda che fa della qualità la propria prerogativa e il proprio punto di forza.

“A pochi passi dal centro storico di Assisi – si legge nella motivazione della guida “Steak House e Macellerie d’Italia” – nella frazione di Santa Maria degli Angeli, ogni mattina alza la serranda questa interessante macelleria umbra. Interessante in primis è la carne bovina che viene dall’allevamento di famiglia a Cannara. L’allevamento fornisce una selezione umbra di tutto rispetto. Si tratta di chianine su cui viene fatto un importante lavoro di ingrasso e che finora ha dato risultati sorprendenti soprattutto sulle scottone e questo consente di offrire tagli marezzati con frollature fino a 50 giorni e oltre. Nelle celle frigo però ci sono anche altri prodotti italiani ed esteri. Tra quelli italiani varie le selezioni da scegliere. Tra prodotti stranieri invece citiamo la sashi finlandese, la rubia gallega e l’angus scozzese. Insomma, un ampio assortimento – continua la descrizione sulla prestigiosa guida edita da Braciami ancora – che garantisce tutti i tipi di tagli compresi quelli dagli appassionati del bbq. Un altro punto di forza della macelleria è rappresentato dal pollame ruspante e dalla gastronomia. Spazio quindi a preparati, pronto a cuocere e piatti tipici locali, ad esempio le lasagne con ragù di chianina o la trippa al sugo. Seguono i salumi umbri, prosciutti e coppe molto gustosi più altri prodotti da scaffale fra cui figura un’ottima selezione di vini naturali”.

Alla macelleria Il Castello è possibile pagare, ormai da tempo, anche con i bitcoin: “Ci definiamo dei macellai moderni – avevano spiegato i fratelli Berti in un recente articolo di AssisiNews – punto di riferimento per la gastronomia in genere. Non vogliamo solo puntare a vendere la carne in sé – ci avevano tenuto a precisare – ma ad offrire un servizio completo a 360° attraverso uno studio accurato dei prodotti migliori, con puntuali consigli sulle tante metodologie di cucina, come invito ogni volta ai nostri clienti alla massima cura di un prodotto sì di eccellenza, ma che deve anche essere preparato secondo canoni idonei allo stesso”.

