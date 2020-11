La “strana” spesa ad Assisi rilanciata in una pagina satirica via social

L’immagine arriva direttamente dal profilo Facebook “Cose molto Trump”, pagina satirica che “scherza sui fatti quotidiani”, così si definisce la stessa pagina nella descrizione apposita posta nel noto spazio personale social. Certo è, che in un clima di allerta e preoccupazione, l’immagine a molti ha regalato in più casi anche un sorriso, altri si sono complimentati per il metodo protettivo “di spessore”. Il signore in foto sembra essersi infatti protetto davvero in maniera estrema dal Covid-19: praticamente alla perfezione, con maschera anti-gas, volto e capo coperti, guanti trasparenti alla “guida” attenta del carrello dove depositare la spesa.

E a quanto sembra (lo riporta la pagina stessa su Facebook) l’immagine sembra arrivare dall’Umbria, addirittura dal territorio assisiate-bastiolo. Nel post principale è scritto “Da Santa Maria degli Angeli è tutto”. Una foto scattata proprio a Santa Maria degli Angeli, frazione più grande di Assisi, cittadina ai piedi della città Serafica dove di supermarket ce ne sono molti? Oppure, dicono altri, nella vicina Bastia Umbra? Certo è che tra like, commenti e condivisioni, il post ha fatto centro.

Tra chi sorride, chi si preoccupa e chi mette in dubbio la veridicità dello scatto, l’immagine ha fatto comunque il giro del web e non solo. Importata su WhatsApp infatti, in tanti se la sono ritrovata negli smartphone personali. In un clima di preoccupazione, spesso di ansia e di poca tranquillità, dovuto all’emergenza Covid-19, un’immagine particolare capace comunque di sdrammatizzare un momento certamente non facile.

Foto in evidenza e screenshot: Facebook “Cose molto Trump”