L’azienda Olearia Gnavolini alla ricerca di nuovi uliveti. La realtà umbra ormai conosciuta per la vocazione e l’attenzione alla produzione olearia di qualità, nell’ottica dell’incremento dei suoi appezzamenti, della soddisfazione della domanda di prodotto di alta qualità che si attende per il quinquennio 2025-2030 e per la crescita dello stretto legame con il territorio volto a preservare la florida fascia olivata nella quale l’azienda insiste ed opera ponendola così al centro dell’attenzione mediatica, è disponibile a prendere in gestione vecchi e nuovi uliveti.

Queste le caratteristiche degli uliveti cercati dall’azienda olearia Gnavolini: in buono stato, oppure che necessitino di ripristino, possibilmente in unico corpo, non distribuiti in terrazzamenti e possibilmente con estensione superiore ad 1 ettaro e che ricadano sotto i comuni di Assisi, Spello, Bettona, Cannara. Si invitano tutti i proprietari interessati a contattare telefonicamente l’azienda allo 075 8004944 o tramite mail: raccoltasapore@raccoltasapore.it

L’azienda si rende disponibile a contrattualizzare la gestione pluriennale rispettando tutte le pratiche agronomiche volte a mantenere floride piante, terreni e territori praticando agricoltura certificata Biologica e seguendo tutti i processi (concimature, potature, trinciature, monitoraggio e contenimento mosca olearia ed altri patogeni) attraverso gli agronomi interni e quelli qualificati dell’Assoprol (produttori olivicoli dell’Umbria).

Gnavolini raccolta sapore, azienda agro-alimentare umbra, nasce ai piedi della famosa città di Assisi agli inizi degli anni ’80. Attraverso la sua rete distributiva capillare fornisce il suo olio extra vergine di oliva a privati, negozi, catering e ristoranti d’italia e all’estero, abbracciando i mercati europei e nord americani, alimentando e facendosi promotrice così del buon gusto italiano a tavola. “I nostri terreni – si legge sul sito – da secoli alimentano una florida ed al tempo stesso impegnativa distesa pendente di olivi che si affacciano sulla splendida pianura umbra, racchiusa e protetta a sinistra dalla bellezza storico artistica e sacra dell’Assisi medievale e a destra dalla aulica e splendidissima colonia romana di Spello”.

L’azienda è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News

© Riproduzione riservata