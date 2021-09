Manini Prefabbricati in festa per il presidente Arnaldo Manini (foto)

Grande festa per gli 85 anni: “Un momento davvero bello che, oltre all'affetto per il presidente, ha messo in luce la condivisione e lo spirito di gruppo dell'azienda"

Il 5 agosto scorso, in occasione dell’85esimo compleanno del Presidente della Manini Prefabbricati, l’azienda angelana leader a livello nazionale nel campo della prefabbricazione industriale, tutti i collaboratori della sede di Assisi si sono prodigati nell’organizzare una festa a sorpresa nei giardini antistanti il quartier generale.

Arnaldo Manini – spiegano dalla Manini Prefabbricati – “era stato invitato a partecipare ad una riunione importante alle 17.30, chiaramente una scusa inventata ad hoc per far in modo che anche il giorno del suo compleanno si recasse presso gli uffici, cosa che per lui ancora oggi è attività quotidiana. Quando, all’interno dell’auto, Arnaldo Manini si è trovato a varcare il cancello ha visto la piccola folla che si era radunata di fronte all’entrata: ognuno indossava una t-shirt bianca con il logo aziendale di fronte e nel retro il suo nome ed il numero 85, come fosse una maglia calcistica”.

È partita immediatamente la musica con la canzone degli auguri ed insieme tanta emozione. È stato un momento davvero bello che oltre all’affetto che lega tutti i collaboratori al Presidente ha messo in luce la condivisione e lo spirito di gruppo di un’azienda che fa del rapporto umano tra tutti i componenti il suo punto di forza. Da lì è iniziata una bellissima festa conviviale con musica e balli fino all’imbrunire. A dare lustro all’evento – conclude la nota dell’azienda – anche la partecipazione del Sindaco Stefania Proietti e di parte della giunta che ha simpaticamente indossato la maglia”.

