Mantieni in salute la tua bocca con un check up al Centro Servizi Dentali di Bastia Umbra

Prendersi cura della propria bocca non significa avere solo denti bianchi e splendenti, ma significa soprattutto mantenerla in salute. L’estate sta finendo e un check up è necessario. Presso il centro Servizi Dentali di Marco Sensi, indicazioni e suggerimenti per prevenire e mantenere una bocca sana. Una visita che ha lo scopo di individuare per tempo eventuali patologie orali che interessano non solo i denti, ma anche le gengive e tutta la bocca in generale. E – visto che i dentisti consigliano di effettuare controlli almeno una volta l’anno – non c’è di meglio che il periodo di fine estate per fare una visita odontoiatrica presso il noto studio dentistico di Bastia Umbra.

“Il consumo eccessivo di alimenti zuccherati, cattive abitudini come il fumo o patologie pregresse, possono aumentare la formazione della placca dentale e il tartaro sui denti, esponendo il cavo orale a carie e gengivite. Queste malattie hanno un decorso spesso lento che, se non arrestato, può causare danni gravi alla bocca, come la perdita dei denti. È buona norma pertanto effettuare un esame – assolutamente indolore – della bocca per valutare lo stato di salute di denti, gengive, guance e lingua” – spiega il titolare dello studio dentistico Marco Sensi.

Con un esame accurato sarà possibile così verificare l’assenza di patologie orali, disallineamento e malocclusione dentale e controllare l’integrità di eventuali otturazioni, impianti dentali, protesi e apparecchi ortodontici. In alcuni casi potranno anche essere necessari esami di approfondimento, come radiografie, per avere un quadro clinico più ampio o valutazioni con esperti nelle branche di implantologia, protesi dentale, ortodonzia e chirurgia orale. I consigli del dentista restano sempre gli stessi: lavare i denti con spazzolino, dentifricio e filo interdentale dopo ogni pasto (almeno tre volte al giorno) per circa 2-3 minuti, al fine di eliminare la placca batterica dalle superfici dei denti allontanando eventuali residui di cibo.

Con attenzione, servirà sempre scegliere un ottimo spazzolino in modo da arrivare in tutte le zone della bocca; è preferibile sostituire lo spazzolino almeno ogni tre, quattro mesi. È bene inoltre sottoporsi regolarmente a sedute d’igiene orale professionale per la rimozione del tartaro che si forma nelle zone dove è più difficile la pulizia domiciliare e maggiore il ristagno di saliva. Centro Servizi Dentali ha sede a Bastia Umbra presso Villaggio XXV Aprile, 64/L (piano terra) al Centro Commerciale “Il Giramomdo”. Per appuntamenti basterà telefonare al numero 075.8011466.

(L’attività è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata