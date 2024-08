Strada tra Paradiso e San Presto riaperta grazie al primo stralcio dei lavori

È stata riaperta giovedì 22 agosto mattina, con la firma dell’ordinanza da parte del sindaco Stefania Proietti, la strada comunale che collega Sant’Anna-Paradiso a San Presto. Sarà a senso alternato con velocità massima consentita di 30 chilometri orari. La strada tra San Presto e Paradiso, collegamento strategico tra le frazioni di Porziano e Paradiso e tra le strada comunale Sant’Anna e la regionale 444, era stato chiuso al traffico in seguito al violento nubifragio che il 23 giugno dell’anno scorso aveva provocato l’esondazione del fiume Tescio e frane e smottamenti in diverse zone montane del territorio assisano.

Lungo la strada tra San Presto e Paradiso erano cedute alcune parti della carreggiata, compromettendone l’utilizzo in sicurezza per i veicoli, con conseguente ordinanza sindacale di chiusura. Con questi lavori parziali, annunciati dall’amministrazione comunale lo scorso mese di luglio, è stato messo in sicurezza il tratto instabile, anche grazie ad interventi di regimazione delle acque di dilavamento, ed è stato così possibile rendere di nuovo percorribile il tratto che è di primaria importanza per gli abitanti della zona e per i mezzi di soccorso che, a viabilità interdetta, in caso di emergenza transiterebbero su un altro percorso allungando i tempi di percorrenza.

Il lavoro è stato quello di transennare una parte del tratto stradale che dovrà essere poi ripristinato completamente e definitivamente (lavoro già finanziato nell’ambito del bilancio 2024 con risorse del Comune di Assisi), poi è stato necessario effettuare interventi per i drenaggi, caditoie e relativi attraversamenti delle acque piovane, compreso a monte il rifacimento delle cunette. Per questa operazione preliminare l’amministrazione comunale ha dovuto impiegare risorse per 30 mila euro. Ora saranno migliorati puntualmente anche alcuni tratti di asfalto ammalorati a monte e valle del tratto riaperto ed effettuate altre regimazioni di acque provenienti da monte. L’amministrazione comunale ringrazia sia gli uffici tecnici che hanno operato in velocità e nel rispetto dei tempi nonostante il periodo di ferie estive, che la popolazione locale, i cittadini che hanno esortato il Comune alla soluzione del problema con attenzione e dedizione, confermando di essere vere e proprie sentinelle del territorio.

Nei giorni scorsi il Comune aveva incontrato i cittadini per fare il punto della situazione in merito al tema della viabilità tra l’amministrazione comunale e i cittadini che abitano nelle frazioni di montagna. La riunione era servita per parlare della viabilità comunale, ma anche di quella provinciale e regionale, dopo i danni causati dall’alluvione dell’estate dell’anno scorso, e soprattutto per illustrare i progetti di ripristino e riqualificazione studiati e messi in campo con proprie risorse dall’amministrazione comunale.

Nel corso dell’incontro erano stati forniti alcuni elementi tecnici sui lavori: oltre ai 330.000 euro per il tratto di strada riaperto giovedì, altri 650 mila euro serviranno per la manutenzione straordinaria e ripristino delle strade di montagna, quindi si arriva a un milione. Nel 2025 si finanzierà il secondo stralcio di lavori sempre sulle strade delle frazioni di montagna, terminando questo versante e raggiungendo anche le strade della zona dei castelli come Rocca Sant’Angelo, Sterpeto, Mora, Beviglie.

