Microscopia Confocale Laser, in Umbria è possibile grazie a Villa Salus

La microscopia confocale laser è l’ultimo strumento per la diagnosi non invasiva delle malattie della pelle e per lo studio dei nei, dei melanomi e dei tumori cutanei. Ed oggi, in Umbria, è possibile effettuare un esame con la microscopia confocale laser soltanto presso Villa Salus del dott. Giulio Franceschini e della dott.ssa Chiara Franceschini. Una tecnica innovativa ed utile anche per la prevenzione dei tumori della pelle, con la quale, fino a poco tempo fa, serviva uscire dall’Umbria per un controllo o una prestazione. Ora – a dire il vero ormai da tempo – non più, grazie alla clinica di Bastia Umbra, vera eccellenza territoriale e non solo, che proprio quest’anno ha festeggiato il prestigioso traguardo dei 30 anni di attività.

“La microscopia confocale laser non lascia tracce o cicatrici – spiega ad AssisiNews il dott. Giulio Franceschini – e va a sostituirsi alla biopsia cutanea nelle zone più delicate dove anche un piccolo taglietto potrebbe lasciare un segno antiestetico. Uno strumento, la microscopia confocale laser, che ti permette di studiare i nei in profondità senza asportare quelli benigni e meno pericolosi, che non avrebbero avuto necessità di essere operati. La microscopia è una moderna ed innovativa biopsia in vivo senza dolore, senza cicatrici ed in pochi minuti permette una una diagnosi precisa per non operare dove non ce n’è bisogno, ma per monitorare – conclude il dott. Franceschini – con foto, da archiviare, l’evoluzione nel tempo di nevi, tumori o malattie della pelle”.

Oggi Villa Salus, nella quale come detto operano due generazioni di medici rappresentati dal fondatore dottor Giulio Franceschini e dalla dott.ssa Chiara Franceschini, è fiore all’occhiello nell’ambito della dermatologia e non solo. Una clinicha, in Umbria, che non si ferma e continua ad investire nel segno della salute e della prevenzione, sempre al passo con i tempi, pronta a rispondere alle esigenze dei propri pazienti. Un centro dermatologico che fa dell’esperienza, della passione e dell’estrema cura verso i pazienti il proprio punto di forza, con un occhio sempre attento alle novità e agli sviluppi in campo medico e medico-estetico.

(Villa Salus è uno degli sponsor sostenitori di AssisiNews e AssisiSport)

