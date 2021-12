Discarica abusiva a Rivotorto scoperta grazie a un cittadino (foto)

Discariche abusive e abbandoni di rifiuti illegalmente, torna l’emergenza. A segnalare il caso di una discarica abusiva a Rivotorto con una lettera inviata ad AssisiNews è un cittadino di Rivotorto di Assisi: “Domenica 12 dicembre – scrive Gerardo Falcinelli – percorrendo via Santa Maria della Spina a Rivotorto, notavo che nel fosso che costeggia tale strada comunale, erano stati gettati numerosi sacchi di immondizia”.

Un’abitudine non nuova nel territorio, dove già in passato si erano registrati alcuni casi: “Mi sono subito equipaggiato di stivali e sono tornato sul luogo portando i sacchi sul bordo della strada in quanto alcuni ostruivano il deflusso delle acque. Dopo aver effettuato questa operazione di cui allego foto (in evidenza e nella fotogallery, ndr) ho avvertito il vice sindaco di Assisi – prosegue la lettera – sig. Valter Stoppini e il comando della Polizia Locale di Assisi che nella mattina di lunedì 13 dicembre facevano pervenire sul posto personale del servizio Eco Cave che controllavano il contenuto dei sacchi”.

Una segnalazione e una lettera sulla discarica abusiva a Rivotorto – ci tiene a sottolineare Falcinelli – per sollevare una problematica sentita e, si spera, fare in modo che tali episodi, portati alle cronache e non rimasti nel silenzio, possano indurre al senso di responsabilità anche i meno curanti della natura e del bene comune: “I sacchi sono stati trasportati poi al deposito – conclude la lettera – da fonti sicure ho saputo che è stato individuato il responsabile del gesto”.

