Molinella: ai piedi di Assisi nasce un nuovo agriturismo tra storia, natura e accoglienza

Nasce ad Assisi una nuova struttura ricettiva, immersa nella natura e di grande fascino. Proprio ai piedi della Basilica di San Francesco, nel verde della campagna assisiate, con vista affascinante su uno dei più bei “quadri” della città, sorge un nuovo agriturismo a conduzione familiare: Molinella. La struttura, di proprietà della signora Daiana Busti, è composta dal casolare principale, dall’annesso di pertinenza e da oltre 20 ettari di terreno con una splendida vista sulla città di Assisi.

L’inaugurazione, alla presenza dei vertici cittadini fra cui il sindaco di Assisi Stefania Proietti, numerose autorità, amici e conoscenti della proprietà, si è tenuta nelle scorse settimane. Una location affascinante, con l’antico mulino che dà il nome all’agriturismo, esistente già dai primi del ‘700 – come risulta dalle mappe storiche – che è stato fedelmente restaurato valorizzandone le caratteristiche parti in pietra.

Il casolare principale si compone di cinque camere, tra cui una suite, curate nei minimi dettagli e dai particolari unici. Sull’annesso di pertinenza, in tempo medioevale utilizzata come torre di avvistamento, sono stati ricavati due appartamenti, di cui uno con Jacuzzi privata all’interno. Una struttura che va ad arricchire l’ampia scelta ricettiva del territorio assisiate, in una location unica e di rara bellezza.

Un lavoro lungo e faticoso che ha portato alla nascita di Molinella, attività a gestione familiare, con la scelta dei materiali per le camere e gli appartamenti – spiegano proprio i titolari anche attraverso il nuovo sito web online – in gran parte recuperati dal restauro durante le fasi lavorative, che conferiscono alla location eleganza e stile garantendo comfort ai vari ospiti. L’agriturismo Molinella, come detto a conduzione familiare, si propone di conoscere e promuovere i prodotti della terra umbra, valorizzando contestualmente la proprietà e la città di Assisi tanto cara ai suoi proprietari.

