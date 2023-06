Nasce I due Franceschi: Sgargetta Calzature ‘raddoppia’ in via Portica

Sgargetta Calzature raddoppia. Domenica 25 giugno alle 18.30 verrà inaugurato “I due Franceschi”, un nuovo concept di calzature che si ispira al passato e alla tradizione. A volerlo, nel nome dei genitori che si chiamano Francesco e Francesca, è stato Luca Sgargetta, ultimo – per ora – erede dei titolari di uno dei negozi di scarpe più noti dell’assisano e che nel 2016 ha festeggiato 100 anni.

Aperto nel 1916 da Odovilio Sgargetta e Gentile Milletti in Via Portica 25, quando l’attività era un laboratorio di produzione e riparazione poo evolutosi in negozio, Sgargetta Calzature, uno degli sponsor più longevi di Assisi News, è arrivata fino a oggi con la gestione prima di Francesco e Francesca Sgargetta e poi del figlio Luca che ha lanciato il negozio nel mondo di internet e dei social network e lo ha reso più giovane e cool. A scapito però di una clientela che più che alla bellezza guarda alla comodità, ed è per questo che ora nasce “I due Franceschi”.

“L’idea di questo punto vendita – spiega proprio Luca Sgargetta – è di recuperare una fetta di clientela che si era un po’ inaridita, quella dei miei genitori: con il mio ingresso abbiamo ‘svecchiato’ la clientela, più modaiolo e giovane, ma non vorremmo dimenticare la clientela più adulta e meno interessata alle tendenze della moda, ma più attenta alla concretezza del prodotto e alle calzature comode. Ma vogliamo anche offrire un prodotto compatibile con il turismo ad Assisi, per camminatori e pellegrini che vorrebbero riportare un prodotto di qualità e adatto alle loro esigenze da Assisi”.

