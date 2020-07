Netiquette su AssisiNews e AssisiSport: semplici regole per commentare

Sin dal 2016 AssisiNews ha scelto di non avere i commenti in pagina, per evitare fastidiose forme di spam e per evitare che ci fossero commenti diffamatori rivolti a terzi e firmati sotto pseudonimo. Per questo – e abbiamo scelto di ripetere la scelta su AssisiSport – è possibile commentare solo sulla pagina Facebook, dove è necessario iscriversi con nome e cognome (o comunque si è in qualche modo riconoscibili).

Da giugno 2020 abbiamo deciso di fare un passo in più. E così sia la pagina Facebook di Assisi News che la pagina Facebook di AssisiSport hanno tab netiquette, visibile da desktop e qui riportata per sommi capi. Si tratta di un insieme di regole e consigli per dare delle norme di comportamento che migliorino le relazioni tra gli utenti.

Queste le poche e semplici regole da rispettare:

Qualunque commento o post che sia illegale, molesto, diffamatorio, volgare, razzista o lesivo della privacy altrui verrà rimosso

È vietato promuovere aziende, brand, prodotti, eventi e in generale scrivere interventi con finalità commerciali: se ritenuto spam o non pertinente, il commento potrà essere rimosso.

Allo stesso modo, è vietato pubblicare contenuti privati (come screenshot di sms o mail) e dati sensibili (come numeri di telefono o carte di credito).

È possibile pubblicizzare la vostra attività su AssisiNews, non nei commenti dei vari articoli ma aderendo alle apposite offerte pubblicitarie (per informazioni: [email protected])

Link verso siti terzi sono permessi solo se utili alla discussione, ma non per farsi (auto)pubblicità

Per le segnalazioni, di qualsivoglia tipo, è sempre meglio usare la mail [email protected]