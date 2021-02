Noleggi Martinelli, ad Assisi una nuova realtà aziendale con importanti progetti per il territorio (foto)

Azienda storica attiva in Umbria e non solo, oltre a servizi noleggio (e-bike, auto e mezzi di lavoro), progetti di mobilità alternativa per la Città di Assisi e la riqualificazione di un'area attualmente fatiscente

Ad Assisi una nuova impresa con tanta voglia di fare e con importanti progetti per il territorio, compreso il recupero di un’area ad oggi in parte fatiscente. E’ la Martinelli SRL, già attiva nel settore del Noleggio Senza Conducente di autovetture, minibus, veicoli commerciali e piattaforme aeree, con le sedi di Gubbio, Gualdo Tadino e Città di Castello, che ha acquisito l’area di Santa Maria degli Angeli in Via dei Barrocciai 11, la quale si affaccia sulla trafficata Via Armando Diaz e sulla SS75 Centrale Umbra, caratterizzandosi per la peculiare posizione strategica e notevole visibilità. “Trascorso il tempo necessario al recupero dell’area ed all’allestimento della sede – spiegano i titolari e fratelli Mattia e Daniele Martinelli – la Centro Noleggi Martinelli ha aperto i battenti nel settembre scorso, ricevendo fin dalle prime settimane ottimi riscontri dai nuovi clienti: imprese, artigiani, turisti e privati cittadini che hanno scelto la possibilità di noleggiare i numerosi autoveicoli o le attrezzature da giardinaggio presenti in flotta”.

Un’avventura, ambiziosa, che si è scontrata fin da subito come ovvio, con le difficoltà legate alla pandemia di Covid-19, ma la programmazione e le ottime aspettative per il futuro restano immutate, immaginando una ripartenza del settore turistico che sarà repentina, seppur a primavera inoltrata. “E’ proprio in questa ottica – spiegano dall’azienda – che l’offerta noleggio è stata ampliata con l’inserimento di E-Bike, bici elettriche per tutti i gusti, al fine di permettere imperdibili tour nel nostro meraviglioso comprensorio, oltre al futuro inserimento di scooter per completare la flotta e fornire un servizio quanto più completo ai nostri clienti”.

Ma l’impegno e i progetti della Centro Noleggi Martinelli non si fermano qui. L’azienda è presente dal 2014 nel settore del trasporto turistico, con attività di successo come Gubbio Express, Montepulciano City Tour, Valdichiana Gran Tour e Chianciano Express, e in via sperimentale a Ferrara e Spoleto, attraverso l’utilizzo di bus elettrici, bus panoramici e trenini turistici; servizi qualificanti la destinazione, apprezzati da una molteplicità di utenti “che mancano nel comprensorio assisiate – spiegano – e che l’azienda ha già proposto all’amministrazione comunale per una futura realizzazione”.

Oltre a questo, a seguito di un importante investimento per aggiudicarsi l’area in oggetto, preziosa dal punto di vista commerciale, la Martinelli SRL ha pronto un progetto di espansione da condividere con possibili partner di un complesso commerciale e per servizi, di quasi 1600mq di superficie complessiva. “Il tutto – concludono i titolari – per riqualificare e ravvivare un’area posizionata su uno snodo viario tra i più importanti dell’Umbria dove insiste ancora un rudere fatiscente (più volte finito agli onori della cronaca per lo stato in cui ad oggi si trova attualmente, ndr), da demolire al fine dell’esecuzione del progetto”.

Per ogni esigenza e per avere informazioni sui numerosi servizi offerti, i contatti sono 075.9220595 e [email protected]

(Martinelli SRL è uno degli sponsor sostenitori di AssisiNews e AssisiSport)