Amministrative Assisi 2021: mentre Mister X si “nasconde” il sindaco di Assisi annuncia

Città in emergenza Covid, ma la curiosità di scoprire chi sfiderà Proietti (in piena campagna elettorale con promesse da mantenere) aumenta

(S.B./F.P.) Amministrative Assisi 2021, telenovela (o meglio, fiction) senza fine. Mentre il candidato del centrodestra forse anche sfruttando l’occasione del Carnevale ormai terminato si traveste da Mister X, il sindaco di Assisi Stefania Proietti viaggia al ritmo di due annunci al giorno. Dopo scala mobile di Porta Nuova e asilo nido (quest’ultimo che “spera di inaugurare a rielezione avvenuta” – annunci del sindaco stesso dati in esclusiva ad AssisiNews), piazza di Santa Maria degli Angeli e via Patrono d’Italia, strade e piazzali asfaltati, ecco che arriva il “progetto di studio architettonico” per il complesso dello stadio degli Ulivi e della piscina comunale a tutti molto cara. E tanti si interrogano. Solo annunci elettorali? Ci sarà davvero concretezza?

Interrogativi da un lato, ma in particolare dall’altro, che riguardano anche (e soprattutto) la coalizione di centrodestra: perché non annuncia definitivamente il nome (che tutti, teoricamente ormai già sanno, ndr) del prossimo candidato alle amministrative Assisi 2021? Insicurezza da parte dello stesso nella propria squadra alla quale avrebbe dettato “regole” precise? Richiesta di garanzie che tardano ad arrivare? Lavoro minuzioso già in fase di sviluppo per arrivare molto pronti all’annuncio? Data delle elezioni ad oggi non certa e pertanto poca fretta?

Mentre ad Assisi e nel territorio si continua a lottare duramente contrastando l’emergenza Covid-19, i cittadini curiosi mugugnano. Sarà una strategia vincente o chi sfiderà Proietti lo farà solo per partecipare? Tutte domande alle quali servirebbero risposte. In troppi ormai sperano quanto prima.

Se si dovesse votare a maggio-giugno (improbabile, ndr) il tempo è ormai scaduto da un pezzo mentre se la data delle elezioni sarà settembre ci potrebbe essere ancora un colpo di scena? Ai nuovi e programmati incontri il compito di sciogliere definitivamente una matassa, che più che matassa, sembra una telenovela quasi una fiction sullo stile di quella voluta dalla sindaca per la città Serafica dal successo nazionale che tutti conoscono. Non resta che attendere.