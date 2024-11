Tabaccheria Checcarello, tante vincite e attenzione ai clienti

Tempo di bilanci per la tabaccheria Checcarello di Maurizio Brunacci, situata in Via Protomartiri Francescani a Santa Maria degli Angeli: “Non è ancora finito il 2024 che – dice il titolari – si può azzardare a parlare di vincite da record superiori al mezzo milione di euro tra Lotto e Gratta e Vinci”. L’attività gestita da Brunacci da appena 2 anni ha avuto una costante crescita crescita grazie all’attenzione verso i clienti e ai nuovi prodotti offerti (Vendita Sigarette, tabacchi, fiammiferi, Servizi di Lotto, Servizi Lis e molto altro), ma specialmente nei giochi a premi. Questi ultimi mesi tante vincite hanno permesso di poter arrivare presto alla cifra di riguardo.

Nello specifico, per il Lotto la Tabaccheria Checcarello ha avuto vincite pari ad 271.795 euro, mentre per il Gratta e Vinci sono state registrate vincite pari a 257.651, per un totale di euro appunto di oltre mezzo milione di euro, nello specifico di 529.408 euro dall’inizio dell’anno. Non solo la fortuna dei giocatori ha permesso di raggiungere questi numeri – dice Maurizio Brunacci – ma anche i clienti più fedeli che ‘studiano’ sistemi e numeri ritardatari. Se queste sono le premesse il prossimo anno si prospetta con un trend decisamente positivo”.

