Trattoria Santucci, trent’anni di sapori autentici nel cuore di Santa Maria degli Angeli (foto)

Nel cuore di Santa Maria degli Angeli lungo via Patrono d'Italia nacque trent'anni fa un luogo conosciuto da chiunque conosca la vera tradizione culinaria assisana: la Trattoria Santucci. Luogo ricco di storia, ha accompagnato la crescita e lo sviluppo della nota via e dei locali che la abitano, unendo amore per il territorio, memoria e tradizione culinaria. Alla guida, oggi come negli ultimi anni, c'è Massimo Santucci, che ha ereditato l'attività dalla famiglia.

La storia dell'attività inizia nel 1990 quando Maria, dotata di forza ed intuito, prende in gestione il locale iniziato prima dalla madre. Ricca di esperienze anche pregresse, Maria sente un forte legame con le sue radici e con le tradizioni della cucina umbra, dando vita ad un ristorante che fosse in grado di narrare la regione attraverso le sue specialità.

Nata dunque come impresa di famiglia, la Trattoria Santucci getta le sue fondamenta sui principi della cucina semplice e vera, fatta da ricette di eredità decennale. Così strangozzi al ragù di cinghiale, zuppe campagnole, torta al testo e carni grigliate, divengono simbolo dell'attività e di un'atmosfera accogliente. L'attività dei Santucci è cresciuta nel tempo grazie alla passione di chef attenti ai bisogni sempre nuovi dei clienti divenendo più ricercata ed aprendosi alla novità senza tradire l'antico sentimento di familiarità tanto amato dai clienti. E ancora oggi la Trattoria Santucci è una grande realtà dell'intero territorio assisano e umbro, con alla guida Massimo Santucci, conosciutissimo ai più, figlio di Maria, che ha fatto dei profumi delle pietanze umbre la sua ragione di vita.

Massimo è sempre in moto per evolvere, mantenendo il giusto equilibrio tra i saldi principi della trattoria e l’inesplorato. Ad oggi, il menù della Trattoria Santucci propone ai clienti una precisa gamma di opzioni che conciliano classici locali e invenzioni più contemporanee, mai tradendo i gusti e sapori della regione Umbria. Il punto forte rimane la selezione delle pregiate carni che mai peccano del miglior vino di accompagnamento.

L’esperienza genuina di immersione nella Trattoria Santucci è un’esplosione di gusti veri, forti e fedeli. La spontaneità del personale è tipica di chi ama davvero la propria passione e ne ha fatto un mestiere. Un racconto familiare di dedizione e fierezza umbra quello di Massimo Santucci che accoglie tutti nel suo locale con la sua solita amicizia e simpatia, con l’esperienza e attaccamento al territorio, tutto ciò che rappresenta l’attività per Assisi e Santa Maria degli Angeli e che contribuisce a mantenere in vita la centralissima via Patrono d’Italia luogo più importante della cittadina della Porziuncola, cuore del paese ai piedi di Assisi.

