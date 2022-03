Tua Cialda Assisi, a Santa Maria degli Angeli con Belinda Montalto una nuova attività dedicata al mondo del caffè

Nuova attività commerciale a Santa Maria degli Angeli, dove arriva Tua Cialda. Tua Cialda è lo store di Assisi, specializzato nella vendita di cialde e capsule di caffè di tutte le marche, vendita e assistenza macchine per caffè. Ad aprire la nuova attività è Belinda Montalto, da anni nella città Serafica, che ha voluto dare vita a questa nuova avventura come importante opportunità personale di lavoro. “Tutto è nato da una grandissima passione che coltivo da tempo – spiega Belinda Montalto ad AssisiNews – non solo per il caffè ma anche per altre bevande come tè e tisane!”.

Tua Cialda a Santa Maria degli Angeli, in via Los Angeles 151, è un negozio specializzato nelle migliori capsule e cialde di caffè ai prezzi convenienti di mercato. Capsule originali e compatibili per macchine di varie marche e tipologie. “L’ambizione di Tua Cialda è quella di portare un ottimo caffè espresso in ogni luogo in Italia e adatto ad ogni tipo di ambiente ed occasione. Grazie al nostro marchio in franchising” – spiegano da Tua Cialda. “Ora anche nello store di Assisi – sottolinea Belinda Montalto – potrete trovare un vasto assortimento di caffè in grani, caffè in cialde, capsule per caffè, tisane, the, caffè macinato, caffè solubile. Sono disponibili inoltre, macchine da caffè, macchine montalatte, accessori e kit per caffè, decalcificatori ed addolcitori delle migliori marche. Infine, forte all’occhiello, anche i gustosissimi aromatizzati e liofilizzati studiati per chi non vuole rinunciare al gusto di una calda bevanda a fine pasto o per concedersi una pausa”.

“La mia grande passione trasformata in un lavoro in una città che amo. Da quando mi sono trasferita ad Assisi – sottolinea Belinda Montalto – ho da subito amato follemente questa città e la sua gente. Qui ormai da anni coltivo amicizie, in tanti mi conoscono. Spero che questa mia nuova avventura lavorativa sia il raggiungimento di un obiettivo che da tempo mi ero prefissata. Venite a trovarmi, prima di tutto gusteremo un buon caffè – conclude la titolare di Tua Cialda Assisi – e poi… Non ve ne pentirete”.

