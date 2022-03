Bocconi avvelenati a Bettona nella zona di Santa Caterina

A comunicarlo in una dura nota diffusa via social il sindaco di Bettona Valerio Bazzoffia

Polpette avvelenate a Bettona. A comunicarlo via Facebook è il sindaco di Bettona Valerio Bazzoffia: “Avviso importante – scrive Bazzoffia – qualche criminale ha cosparso la zona di Santa Caterina e la strada attorno al le mura cittadine di veleno per cani e piccoli animali. Fate attenzione ai vostri piccoli amici ed ai bambini. Comolimenti allo stupido di turno” – conclude il primo cittadino.

È solo l’ultimo dei tanti episodi registrati anche in passato nel comprensorio. Vari casi si erano registrati ad Assisi, Santa Maria degli Angeli, Viole, ma anche a Cannara e nei dintorni. Tanti i proprietari dei 4 zampe che dopo l’annuncio dell’avvelenamento da parte del sindaco di Bettona sui social, hanno dichiarato nuovamente guerra ai responsabili ed hanno postato molti messaggi in merito. Il reato di avvelenamento sugli animali è punibile penalmente con severe multe, fino alla reclusione in carcere.

© Riproduzione riservata