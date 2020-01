Umami Beer, l’idea giusta per un pranzo-cena-apericena a Santa Maria degli Angeli

Prima che un locale dedicato alla birra artigianale di qualità e ai prodotti di eccellenza, Umami Beer è il sogno birro-gastronomico dei titolari. “È il locale che negli anni abbiamo sempre cercato – senza mai trovarlo – con la giusta atmosfera per passare una serata tra amici e degustare qualcosa di sfizioso, sempre nuovo”, spiega lo staff (Roberto, Monia, Tania, Luca, Laura, Benedetta).

Dal primo febbraio, al fianco dell’apertura serale – tutte le sere, dalle 19 alle 23 dalla domenica al giovedì e dalle 19 alle 24 il venerdì ed il sabato – Umami Beer apre anche dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14. Apertura straordinaria anche domenica 19 gennaio in occasione Piatto di Sant’Antonio Abate 2020. In questo caso, accanto alle tradizionali polpette con pinoli e uvette ci saranno anche gli gnocchi (al posto di penne e fischioni), salsiccia e mazzafegati e per dolce gli strufoli, vista la concomitanza con il Carnevale. Il tutto a 16 euro, bevande escluse.

Umami Beer è un ristorante bistrot non convenzionale. Vengono selezionate le migliori materie prime, principalmente a ‘chilometro zero’, trasformandole in sfiziosi antipasti, secondi gustosi e dolci prelibati. Gli hamburger, di diverse tipologie di carni, vegetariani o vegani e le polpette sono gli indiscussi cavalli di battaglia del locale, ma sono imperdibili anche i taglieri e le tagliate, rivisitate sempre secondo la stagionalità. Tutti i piatti sono accompagnati da birra artigianale, sono infatti disponibili 9 spine e circa 70 etichette in bottiglia in continua rotazione, selezionate tra i migliori piccoli produttori artigianali locali, italiani ed esteri. La carta dei vini include circa 50 etichette selezionate con la stessa cura.

Umami Beer è uno degli sponsor di AssisiNews ed è in Via Los Angeles 145, a Santa Maria degli Angeli. Contatti: +39 392 2043500 e info@umamibeer.it / www.umamibeer.it