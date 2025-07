UmamiBeer lancia l’aperitivo fusion e anticipa di un’ora l’apertura

L'estate 2025 porta diverse novità per il ristorante bistrot non convenzionale di Santa Maria degli Angeli

L’estate 2025 porta diverse novità per UmamiBeer che anticipa di un’ora l’apertura e lancia l’aperitivo Tapas. Nello specifico il ristorante bistrot non convenzionale ha modificato l’orario di apertura del locale, anticipandolo dalle 19 alle 18, e in questi mesi estivi, dalle ore 18.00 alle ore 19.30, sarà possibile ordinare una serie di “cicchetti alla veneziana / tapas” di ispirazione giapponese e coreana, con prezzi nella media di 3,00 € a portata (qui è possibile consultare il menu).

La proposta culinaria di UmamiBeer per queste serate è FUSION – tant’è che il titolo del menù è anch’esso “Aperitivo Fusion” – con focus su stuzzicherie di ispirazione orientale”. Per quanto riguarda la proposta beverage, saranno sempre disponibili le birre artigianali sia alla spina (formato 25 cl, 33 cl, 55 cl) che in bottiglia / lattina. “Abbiamo inoltre una piccola carta cocktail, nonché una vasta selezione di vini di piccole cantine locali e non”, anticipano i titolari del locale, ricordando che fino al 31.08 il secondo calice di vino durante l’orario aperitivo sarà omaggio.

Umami Beer, in Via Los Angeles 145, a Santa Maria degli Angeli, ripropone anche per questa estate il food truck griffato per feste, festival ed eventi: oltre a una piccola cucina in grado di offrire le principali prelibatezze del menu del locale dispone anche di tre spine per le bevande. Ulteriori informazioni a info@umamibeer.it / www.umamibeer.it.

