M5S, PD, Assisi Civica e Assisi Domani: “La giunta non è immobile ma pensa al bene comune”

“Tornano, senza alcuna sorpresa, i consueti attacchi della Lega all’amministrazione comunale di Assisi, a suon di slogan e di informazioni (poche e scorrette) volte a screditare l’operato del sindaco, della giunta e del consiglio. Crediamo che i fatti parlino da soli, la nostra maggioranza ama fare, operare concretamente e parlare poco”. Comincia così la replica dei gruppi consiliari M5S, PD, Assisi Civica e Assisi Domani alla conferenza stampa di ieri della Lega, nella quale è stata lanciata l’operazione “Basta Proietti” contro “l’immobilismo della giunta”.

Per M5S, PD, Assisi Civica e Assisi Domani, “questa amministrazione immobile è fra i principali destinatari di risorse PNRR per numero e qualità dei progetti proposti; è stata la prima a creare un asilo nido comunale; è quella che ha attuato finalmente i tanto attesi piani strade che hanno permesso la sistemazione di strade ovunque nel territorio comunale, con asfaltature, rotatorie, miglioramenti alla viabilità, sistemazione di tubature e fognature in collaborazione con Umbra Acque, ha portato servizi essenziali come acqua e metano non facendo distinzioni tra centro e frazioni”.

E ancora: “L’amministrazione ha avuto il coraggio di elaborare un progetto per l’arredo urbano in centro storico che sta per essere condiviso con commercianti e cittadini, nella convinzione che una città più bella e ordinata torni a vantaggio di tutti indistintamente; ha attuato misure a sostegno delle fasce più deboli e a sostegno della natalità; è stata la prima a valorizzare dal punto di vista naturalistico e turistico il parco del Monte Subasio, creando l’associazione dei comuni di cui è capofila; è stata la prima a rendere Assisi protagonista agli eventi turistici più importanti del settore e a dare popolarità alla città grazie a documentari, fiction e reportage culturali che hanno attratto un turismo eterogeneo, non più solo religioso; ha finanziato e realizzato importanti opere, sta restaurando, ha restaurato e restituito alla cittadinanza attrattori culturali fondamentali (Rocca Maggiore e Torre del Popolo solo per citarne due) e a breve farà partire il progetto di valorizzazione delle mura urbiche”.

“Potremmo continuare con una lunga lista di cose che abbiamo fatto e non abbiamo (ancora) fatto – conclude la nota di M5S, PD, Assisi Civica e Assisi Domani – ma quello che ci interessa davvero è che i cittadini sappiano soltanto una cosa: la nostra mentalità è diversa, il nostro modo di fare è diverso e il nostro approccio e metodo di lavoro hanno come obiettivo solo il bene comune, guardiamo ai fatti e non lavoriamo sull’apparenza. Siamo l’amministrazione di tutti i cittadini e per tutti lavoriamo con lo stesso impegno. Andiamo avanti con concretezza, senza slogan di propaganda e tantomeno menzogne”.

