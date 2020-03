Villa Salus e la dermatologia ai tempi del Covid-19: triage gratuito e teledermatologia

#iorestoacasa, ma cosa faccio se ho un problema di pelle? Devo andare subito dal dermatologo? Posso aspettare? Per rispondere a questa nuova esigenza, Villa Salus ha creato 2 nuovi servizi, attivi tutti i giorni 24 ore su 24, a disposizione di tutti coloro che non possono muoversi a causa delle restrizioni imposte dal COVID-19.

Il primo con una mail, triagedermatologia@villasalus.com, gestita direttamente ed esclusivamente dal dott. Giulio Franceschini e dalla dott.ssa Chiara Franceschini, alla quale chiunque può scrivere gratuitamente per conoscere in tempo reale la gravità del proprio problema. Il paziente può inviare una foto della cute con una breve descrizione dei sintomi e i medici risponderanno in tempi brevi classificando la patologia dermatologica secondo 3 livelli:

VERDE – niente paura, non è una cosa grave. il tuo problema non rappresenta un rischio per la tua salute o per quella dei tuoi cari e potrai recarti dal dermatologo senza problemi alla fine del periodo di restrizione imposto dal decreto.

GIALLO – è preferibile che tu venga valutato da uno specialista entro una settimana e che inizi una terapia in fretta, anche mentre sei a casa.

ROSSO – devi essere valutato quanto prima dallo specialista, poiché la tua problematica rappresenta un’urgenza, una patologia contagiosa o un serio limite alla tua normale vita personale, lavorativa o di relazione.

Il secondo è un servizio di teledermatologia, ovvero una vera e propria consulenza dermatologica online, attivabile tramite questo link. “La teledermatologia – spiegano da Villa Salus – è un servizio che può fare seguito al triage o essere acquistato indipendentemente. Il dott. Giulio Franceschini e la dott.ssa Chiara Franceschini risponderanno al problema del paziente con una indicazione diagnostica e una prescrizione medica, in modo tale che la terapia possa essere iniziata subito, direttamente a casa e senza recarsi in ambulatorio. Entrambi i servizi puntano a non trascurare i problemi dermatologici nemmeno in questo difficile momento e a creare connessioni nuove tra gli specialisti e i loro pazienti per garantire il più possibile la soluzione ad ogni tipo di problema dermatologico”.

Qui il pdf riassuntivo

(Villa Salus è uno degli sponsor di AssisiNews)