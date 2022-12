Visconti Centro Tim raddoppia: ecco che arriva Visconti Second Hand

Tra le eccellenze del territorio c’è Visconti Centro Tim. Negozio storico di telefonia di Santa Maria degli Angeli che ogni anno serve con passione ed esperienza tantissimi clienti. Visconti Centro Tim è un punto di riferimento in materia tecnologica grazie al suo personale disponibile e capace e grazie alla sua vasta scelta di prodotti e servizi. E ora anche una grande novità, Visconti Second Hand.

Nei mesi scorsi infatti l’azienda storica angelana ha inaugurato Visconti Second Hand, un nuovo negozio che punta alla vendita di prodotti di seconda mano. La filosofia alla base dello store è quella del green e del riciclo nel pieno rispetto del pianeta e contro ogni tipo di spreco. L’obiettivo, diminuire l’inquinamento e le emissioni, a favore di un mondo sempre più green.

“Con Visconti Second Hand risparmi tu e risparmia l’ambiente!” – sottolinea Matteo Visconti ad Assisi News. È possibile, infatti, nel nuovo store, trovare occasioni imperdibili per telefoni, tablet e molto altro.

Grande la soddisfazione per Matteo Visconti e tutto il team: “Visconti Centro Tim una storica certezza. Siamo orgogliosi di aver aperto Visconti Second Hand ampliando ancor più l’offerta, mettendoci dalla parte del pianeta e del suo benessere. Il nostro nuovo store rappresenta la nostra scelta green in favore dell’ambiente e del risparmio. Buon Natale e felice 2023 a tutti… Con Visconti, sempre in linea!”.

