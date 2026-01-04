A Rivotorto il Calendario 2026 apre le celebrazioni dell’ottavo centenario del Transito (foto)

Inizia nel segno della memoria e della bellezza il percorso di Rivotorto verso l’Ottavo Centenario Francescano. Domenica 4 Gennaio 2026 è stato presentato il Calendario 2026 “800 anni di San Francesco a Rivotorto” promosso dalla locale Pro loco. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra la Pro Loco di Rivotorto e la Parrocchia, non è un semplice strumento per segnare il tempo, ma un viaggio spirituale e iconografico. Attraverso le immagini dei luoghi dove Francesco visse e le narrazioni tratte dai primi biografi, il calendario si propone di accompagnare la comunità mese dopo mese, tenendo viva un’identità fondata su radici antiche ma proiettata verso il futuro.

Il valore del Calendario 2026 è arricchito da una veste editoriale di pregio. Il calendario è stato infatti realizzato con una grafica artistica e densa di significato curata da Eraldo Marini, dello studio grafico Marini di Santa Maria degli Angeli. Grazie al suo tocco sapiente, ogni pagina diventa un’opera da conservare, capace di tradurre visivamente il legame profondo tra la terra di Rivotorto e il Santo. La scelta di presentare l’opera presso il Sacro Convento non è casuale: l’evento vuole ribadire il solido e storico legame della comunità di Rivotorto con i Frati Minori Conventuali, che da sempre guidano la parrocchia locale nel solco dell’insegnamento francescano. “Vogliamo celebrare un legame indissolubile” – spiegano gli organizzatori – “fondato su una memoria che appartiene a tutti noi. Questo calendario è un invito a camminare insieme sulla strada di Francesco, riscoprendo ogni giorno la bellezza delle nostre origini.” La cittadinanza, gli amici e i sostenitori sono invitati a partecipare a questo momento di condivisione e spiritualità che apre ufficialmente un anno di straordinaria importanza per tutto il mondo francescano.

Foto Mauro Berti Assisi News

© Riproduzione riservata