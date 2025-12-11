Alziamo la voce, ad Assisi gli studenti si confrontano con gli autori

È ripartito con grande partecipazione il progetto “Alziamo la Voce! Scelte d’autore”, promosso dal Comune di Assisi, in collaborazione con l’Associazione Birba, per incentivare lettura ad alta voce tra bambini e ragazzi delle scuole del territorio, favorendo il confronto di idee e la formazione di un pensiero autonomo e critico.

Sono, infatti, 27 le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado, degli istituti comprensivi Assisi 1, Assisi 2, Assisi 3 e Convitto, che hanno aderito all’iniziativa Alziamo la voce per l’anno scolastico 2025/2026. Ad ognuna sono stati donati due libri di autori diversi, da leggere in aula ad alta voce. Al termine della lettura di entrambi, gli stessi studenti eleggono a maggioranza il libro più amato, indicandone le motivazioni. Gli autori scelti per questa edizione sono Silvia Vecchini, Silvia D’Achille, Andrea Visibelli, Antonella Giacon, Davide Morosinotto, Claudia Fofi. Alcune classi hanno già selezionato opere e relativi scrittori da incontrare, altre lo faranno nei prossimi giorni. Il progetto si concluderà a fine gennaio 2026.

“Il Comune di Assisi – sottolinea Scilla Cavanna, assessore alla scuola – sostiene misure utili a promuovere la lettura tra gli studenti, anche in collaborazione con partner di qualità come l’associazione Birba e progetti come questo, finalizzato non solo a trasmettere a bambini e ragazzi il piacere di leggere, ma anche ad avere uno spirito critico verso il mondo, per poter guardare al futuro con maggiore consapevolezza e fiducia”.

