Avis di Assisi, una giornata di donazione straordinaria con le associazioni del territorio

Nella mattinata di Sabato 25 giugno 2022 si è svolta presso l’unità di raccolta dell’Ospedale di Assisi una donazione straordinaria organizzata dall’Avis di Assisi; 40 donatori hanno messo il proprio tempo ed il proprio braccio a disposizione di chi ne ha bisogno in mesi, quelli estivi, da sempre difficili per la raccolta di sangue. Risultato più che confortante, possibile anche per la sinergia avutasi con le Avis di Bastia Umbra, Bettona e Cannara e per la fisica adesione della Compagnia dei Carabinieri di Assisi, della Virtus Assisi Basket (qui l’articolo su Assisi Sport), dell’Assisi Runners e della Pro loco di Rivotorto.

Correlato: Il bilancio 2021 della Franco Aristei

Notevole lo sforzo della USL Umbria 1 che ha mostrato da subito la massima disponibilità per lo svolgimento dell’evento; presenti nell’occasione la dirigente D.ssa Elisabetta Agea, la Dott.Cecilia Montefusco, la Dott.ssa Tiziana Fierro, nonchè tutti gli operatori infermieristici del punto di raccolta assisiate che da anni assistono i donatori con professionalità e gentilezza. A sigillo della proficua giornata la Rocca maggiore si è tinta di rosso, sull’onda lunga della giornata del donatore dello scorso 14 giugno, per rinnovare l’invito alla città di Assisi alla donazione di sangue ed a memoria della piena condivisione della locale amministrazione comunale nella promozione del nobile gesto. Da sottolineare come i donatori dell’Avis di Assisi, circa 840 con 22 nuovi ingressi da inizio anno, stanno rispondendo bene in questo periodo di grave carenza di sangue; 525 le donazioni da gennaio sino alla fine di maggio. Piccoli ma costanti passi positivi. Ogni goccia è importante. (Continua dopo la foto)

Avis di Assisi approfitta per ricordare come la donazione di sangue sia sicura. Le prenotazioni (obbligatorie) permettono agevolmente un accesso controllato alla locale Unità di Raccolta Sangue presso l’Ospedale di Assisi per le donazioni dalle 7,45 alle 10,20 di mattina di ogni giovedì e venerdì nonché dell’ultimo sabato del mese.

Si può facilmente prenotare al numero di telefono fisso 075.812025 il martedì, giovedì e sabato pomeriggio dalle 16 alle 19 oppure il giovedì e sabato mattina dalle 9 alle 12. Anche al cellulare/whatsapp 353.4313217 o via email [email protected] Via whatsapp o email è sufficiente indicare nome, cognome, data ed orario prescelti, si verrà eventualmente richiamati.

© Riproduzione riservata