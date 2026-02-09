Avis di Assisi, nel 2025 quasi 1000 soci e oltre 1200 donazioni

Il mese di dicembre da poco conclusosi ha rappresentato, come in ogni anno, un momento particolarmente significativo per l’associazione. Il 18 dicembre si è svolta una giornata dedicata alle prime donazioni dei ragazzi degli istituti superiori della città di Assisi, un segnale importante di sensibilizzazione delle giovani generazioni e di speranza per il futuro della donazione di sangue. In tale occasione, l’AVIS di Assisi ha avuto il piacere di ricevere anche i saluti dell’Amministrazione Comunale, portati dalla Vicesindaco Veronica Cavallucci e dall’Assessore alla Scuola Scilla Cavanna, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni al mondo del volontariato ed ai giovani donatori.

Il 19 dicembre si è invece tenuta la tradizionale giornata di donazione natalizia, che ha visto la partecipazione non solo dei donatori periodici, ma anche, come ogni anno, dei Carabinieri della Compagnia di Assisi, presenza ormai consolidata e simbolo di vicinanza concreta dell’Arma all’AVIS e alla cittadinanza. In questa occasione, i donatori sono stati omaggiati con piccoli regali messi a disposizione dalle attività commerciali del territorio, a rappresentare il ringraziamento e l’abbraccio dell’intera comunità assisiate a chi sceglie di donare.

Risultati 2025: Continuità, Impegno e Nuove Energie per Crescere

Fine anno, tempo di bilanci. L’AVIS Comunale di Assisi desidera poi esprimere un sentito ringraziamento a tutti i donatori che, anche quest’anno, hanno scelto di compiere un gesto semplice ma fondamentale, ed a tutte le persone, associazioni e realtà del territorio che hanno dimostrato vicinanza e sostegno alle attività associative.

Il 2025 si conclude con risultati complessivamente positivi. Al 31 dicembre 2025, l’AVIS di Assisi conta n. 982 soci (di cui 649 uomini, 318 donne e 15 soci non donatori); di questi ben 94 nuovi iscritti nell’anno solare terminato di cui 29 “rientrati” dopo 24 mesi; il tutto per un totale di 1277 donazioni complessive (Sangue e Plasma). “Quindi grazie, 1277 volte. Ma questo – dicono dall’Avis di Assisi – non può bastarci. Come sempre, i numeri rappresentano solo una sintesi dell’impegno quotidiano di tante persone che, anche dedicando poche ore del proprio tempo, hanno contribuito concretamente al bene della comunità. Si registra tuttavia un calo (quasi un 7%) nel numero complessivo delle donazioni rispetto all’anno precedente (1380) anno che comunque è stato ottimo (il migliore negli ultimi 10 anni) dal punto di vista strettamente numerico; un dato che invita a rinnovare l’attenzione e l’impegno nella promozione della cultura del dono”.

“Allo stesso tempo, è però importante sottolineare anche come nel corso dell’anno siano entrati numerosi nuovi donatori, molti giovanissimi; un segnale incoraggiante che consente di guardare con fiducia ai prossimi mesi, con l’obiettivo di raggiungere la significativa quota di 1.000 donatori attivi entro la fine dell’anno ed almeno confermare le donazioni del 2025. Numeri che raccontano un percorso di continuità ma che allo stesso tempo ricordano come ci sia ancora spazio per migliorare e crescere, soprattutto in una terra che ha dato i natali a San Francesco e Santa Chiara, simboli universali di solidarietà ed attenzione verso il prossimo”.

Innovazione e Cambiamento: Un Periodo di Assestamento

Nelle ultime settimane dell’anno, i donatori si sono inoltre dovuti confrontare con importanti novità organizzative introdotte dalla USL; tra queste l’attivazione di un nuovo portale informatico e la possibilità di compilare online, anche nei giorni precedenti la donazione, il questionario relativo al proprio stato di salute. Si tratta di cambiamenti significativi, finalizzati a migliorare l’efficienza e la gestione dei percorsi di donazione, che tuttavia hanno comportato qualche iniziale disagio, destinato ad essere, si spera, progressivamente superato nel corso dell’anno 2026, grazie all’assestamento delle nuove procedure ed al supporto continuo ai donatori.

Verso il Futuro: Impegno e Partecipazione Attiva

Per affrontare al meglio le sfide future è necessario continuare a investire in organizzazione, progettazione, attività di promozione e nel coinvolgimento di nuove energie. Per questo l’AVIS di Assisi rinnova il proprio appello: continuare a donare e promuovere la cultura della donazione di sangue tra amici, familiari e conoscenti affinché questa grande “famiglia” possa ampliarsi sempre di più. Bastano pochi minuti ogni tre o sei mesi per offrire un aiuto concreto ed indispensabile all’intera collettività.

L’invito è rivolto a tutti coloro che hanno a cuore l’AVIS di Assisi, a chi desidera dare una mano e a chi crede profondamente nel valore della donazione di sangue: anche un piccolo contributo personale può fare la differenza e rendere l’associazione sempre più efficace e vicina ai bisogni della comunità.

Donare è un gesto naturale e prezioso, capace di migliorare noi stessi e ciò che ci circonda. Grazie a tutti per il sostegno, la fiducia e la solidarietà dimostrati.

