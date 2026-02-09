Calcio Umbria, i verdetti del fine settimana dei campionati dilettantistici

(Alessandro Casagrande Contardi) Si chiude un altro capitolo per le squadre del territorio dei campionati dilettantistici del calcio in Umbria. In questo fine settimana, le compagini di Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si sono misurate nelle gare della ventitreesima e ventunesima giornata. Le formazioni di Seconda Categoria, invece, hanno disputato le partite del ventesimo turno. Un weekend del calcio in Umbria che ha visto un percorso dolce amaro per le compagine del territorio in generale.

In Serie D, dà continuità ai risultati il Cannara. Dopo il successo nel derby contro il Sansepolcro, la compagine di mister Antonio Armillei ha ottenuto il secondo risultato utile consecutivo pareggiando fuori casa contro l’Aquila Montevarchi. Un risultato che permette ai rossoblù di avvicinarsi ulteriormente alla zona play-out, con il Poggibonsi ora distante sole due lunghezze.

In Eccellenza, torna alla sconfitta dopo nove risultati utili consecutivi l’Angelana. Al “Migaghelli”, la compagine di mister Recchi è stata battuta di misura per 1-0 dall’Ellera, con il rigore siglato da Salvucci. Un risultato che fa perdere il primato in classifica alla compagine giallorossa, la quale adesso si trova a -2 dalla Pietralunghese. Torna alla vittoria, invece, il Bastia che, grazie alla rete di Minuti, si impone per 1-0 contro il Pontevalleceppi Ripa. Un successo che fa tirare un sospiro di sollievo alla compagine biancorossa, la quale esce dalla zona play-out, ora distante un punto.

In Promozione, fa il colpo grosso la Rivo Subasio che si impone di misura sull’Assisi Calcio allo “Stadio degli Ulivi” nel derby assisano. Un successo che permette alla formazione di Buffa di uscire dalla zona calda della classifica e portarsi a +2 dai play-out. Ben diversa la situazione per gli assisani che, con questo risultato, perdono il primato in classifica (riconquistato dopo l’esclusione del Fanello dal campionato) e scivolano a -2 dal Torgiano. Cade in casa anche il Petrignano, sconfitto per 2-1 dal Deruta San Nicolò. La situazione si complica ulteriormente in chiave classifica, con i biancorossi che vengono raggiunti proprio dalla Rivo a quota 20 punti, a una settimana dallo scontro diretto.

In Prima Categoria, vince di misura per 2-1 il Calcio Palazzo sulla Nuova Gualdo Bastardo. Un successo che permette ai rossoblù di conquistare il primo posto in classifica, a +2 dal Nocera e dal Fossato. Vittoria esterna anche per l’Athletic Bastia che, in casa del Gualdo Fossato, si impone per 3-1. Successo casalingo, invece, per il Costano, che batte 2-1 la Vis Foligno grazie ai gol di Pantaleoni e D’Onofrio. A chiudere il quadro sono Julia Spello e Real Virtus, che si dividono la posta in palio pareggiando per 1-1.

In Seconda Categoria, torna alla vittoria l’Angelana Next Gen che, nel posticipo casalingo contro la Nuova Alba U21, si impone per 2-1 grazie alla doppietta di Fortebracci. Sconfitta esterna, invece, per la Grifo Cannara, battuta in rimonta per 2-1 sul campo della C4 Foligno. In questo fine settimana non è sceso in campo il Viole Calcio, che ha osservato il proprio turno di riposo.

