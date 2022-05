Avis nazionale in visita ad Assisi prima dell’assemblea a Perugia (foto)

Prima dell’assemblea nazionale che si è tenuta in Perugia dal 20 al 22 maggio 2022, l’Avis Nazionale, con il presidente Dott.Giampietro Briola e una nutrita rappresentanza del consiglio direttivo, sulla scorta di una promessa di nuovo incontro scambiatosi con l’amministrazione comunale due mesi fa, è tornata in Assisi per “un breve, ma tonificante a livello spirituale”, incontro nella città serafica. Lo fa sapere l’ufficio stampa dell’Avis Assisi, secondo cui “La visita è cominciata nella biblioteca del Sacro Convento dove la delegazione ha potuto ammirare, impreziosita dalla sapiente spiegazione della dottoressa Cristina Roccaforte responsabile dell’Archivio storico, la copia originale del cantico delle creature, probabilmente realizzata dalle mani dello stesso Francesco o quantomeno da quelle di Fra’ Leone, tra i compagni più vicini al Santo”.

Superata l’emozione, la delegazione Avis nazionale ha avuto un incontro in Comune dove, ricevuti i saluti della Amministrazione cittadina, rappresentata per l’occasione dall’assessore alle politiche sociali Massimo Paggi, per anni presidente della locale comunale, ha ascoltato una relazione del prof. Marco Moschini, docente di Filosofia teoretica Università degli Studi di Perugia, sull’importanza materiale e morale della donazione di sangue. È seguito poi un piacevolissimo momento di intrattenimento di musica lirica da parte de Trio Umbri-A Concerto composto da Yukiko Takemasa (soprano), Sanae Yumoto (pianoforte) ed Andrea Giacometti (viola) con grande apprezzamento da parte degli astanti. Hanno quindi portato il proprio saluto anche il Presidente ed il vice presidente di Avis Regionale, rispettivamente Avv.Enrico Marconi e Fabrizio Rasimelli, il presidente della locale comunale di Assisi, Avv.Gianmatteo Costa, alla presenza di delegazioni delle Avis comunali di Perugia, Bastia Umbra e Cannara.

L’incontro si è concluso con un aperitivo per tutti i partecipanti nella splendida cornice di Piazza del comune.

