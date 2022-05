Compra 240 sacchi di pellet online, ma è una truffa: denunciati finti venditori. A cadere nel tranello una donna torgianese, ma le indagini sono dei carabinieri della locale stazione agli ordini della compagnia di Assisi guidata dal tenente colonnello Vittorio Jervolino.

La vicenda è iniziata quando una signora di Torgiano, allettata dal prezzo vantaggioso di un annuncio pubblicato su di un sito, aveva contattato il venditore per accordarsi sulla spedizione di numerosi sacchi di pellet, che voleva acquistare per il riscaldamento della propria casa. Concordato il prezzo aveva effettuato una ricarica di 240 euro su una postepay indicata dall’interlocutore.

Peccato però che quei sacchi di pellet, acquistati a 1 euro ciascuno, non siano mai stati recapitati. La vittima resasi conto dell’inganno e visto che il venditore si era reso irreperibile, si è recata dai Carabinieri della Stazione di Torgiano per sporgere denuncia. Al termine delle indagini i militari sono riusciti ad identificare i due presunti autori della truffa (residenti in Campania) che sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica.

