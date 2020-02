Calendimaggio della vita 2020, torna la sfida benefica tra Sopra e Sotto

Torna il Calendimaggio della vita 2020, una sfida nella sfida con uno scopo benefico visto che a promuovere la gara tra Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra è la sezione di Assisi dell’Avis “Franco Aristei” per sensibilizzare, soprattutto i più giovani, sul tema della donazione di sangue.

Tutti i partaioli maggiorenni, donatori e non, che in questi mesi, sino al 20 aprile, effettueranno donazioni di sangue potranno votare o Sopra o Sotto in base alle proprie preferenze; dovranno essere muniti della tessera di partaiolo in corso di validità. La Parte che otterrà più preferenze vincerà un buono acquisto per l’acquisto di materiali da lavoro.

“Il Calendimaggio della vita 2020 è un’iniziativa di valore assoluto, di grande senso civico, umanitaria, grazie all’Avis e alla sua straordinaria attività”, dice alla Nazione Umbria il professor Giorgio Bonamente, presidente dell’Ente Calendimaggio. “L’iniziativa ben si cala nella nostra festa che, oltre agli aspetti culturali, vede una forte partecipazione popolare, nell’accezione più alta del termine; partecipazione che trova nella donazione del sangue, nella solidarietà e l’aiuto in chi ha bisogno di aiuto, un momento di grande significato”.

E’ possibile effettuare la donazione tutti i giovedì e venerdì mattina e l’ultimo sabato del mese al centro di raccolta sangue dell’ospedale di Assisi. La proclamazione della Parte vincente del Calendimaggio della vita 2020 avrà luogo nell’ambito degli appuntamenti di avvicinamento alla festa che quest’anno avrà luogo da mercoledì 6 a sabato 9 maggio.