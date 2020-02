Falso audio del sindaco Proietti su WhatsApp, la smentita: “Martedì ad Assisi scuole aperte”

“Sulla rete gira un falso audio con la mia voce contraffatta secondo cui annuncerei la chiusura delle scuole a partire da dopodomani”. Lo scrive su Facebook il sindaco Proietti, che aggiunge: “È tutto FALSO e mi sono già attivata per presentare una denuncia presso l’autorità giudiziaria. Ribadisco l’invito alla cittadinanza a informarsi solo attraverso le fonti ufficiali e non dare retta alle fake news che vengono caricate on line. Comunque, in assenza di disposizioni superiori, allo stato attuale le scuole nel territorio comunale sono regolarmente aperte”. Falso audio, e falso anche lo screenshot con le scuole chiuse dal 2 al 23 marzo. Domattina (martedì 25 febbraio) i presidenti di Regione, il governo e la Protezione civile, avranno una conferenza per capire come muoversi. L’audio dovrebbe essere invece di un sindaco delle Marche, poi rimbalzato di chat in chat e adattato alla ‘bisogna’.

Intanto lunedì mattina la task force attivata dalla Regione per gestire l’emergenza legata alla diffusione del coronavirus si è riunita alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, e ha predisposto una serie di documenti utili a dare indicazioni ai medici sui possibili comportamenti da adottare e sull’attuale organizzazione dei servizi. Si articola in protocolli riferiti a situazioni specifiche che vanno dalla gestione del caso nel territorio, al protocollo d’intervento del 118 e il trasferimento a malattie infettive, procedura di isolamento fiduciario, scheda triage telefonico della centrale operativa 118, scheda triage telefonico per il pronto soccorso o per altra struttura sanitaria, scheda di sorveglianza attiva del medico di sanità pubblica, indicazioni ai familiari della persona in isolamento.

I documenti sono disponibili sul sito della Regione e delle Aziende sanitarie e ospedaliere. “Le indicazioni che abbiamo definito – ha sottolineato Coletto – contengono tutti gli spunti a partire dalla definizione di ‘caso’ che attualmente si basa sulle informazioni disponibili e può essere rivista in base all’evoluzione evidenze epidemiologiche e delle conoscenze scientifiche”. Viene quindi definito – si legge in un comunicato della Regione – il caso sospetto, il caso probabile e poi il caso confermato con un esame compiuto presso il laboratorio di riferimento regionale, quello di Microbiologia dell’Università di Perugia che, con la sezione di Virologia, già partecipa alla rete Influnet di sorveglianza dell’influenza ed è in collegamento diretto con l’Istituto superiore di sanità per gli eventuali test di conferma.

“Si tratta – ha spiegato ancora Coletto – di un lavoro ponderato in tutti gli aspetti. Magari non siamo tra i primi in Italia ad aver prodotto questa documentazione, ma siamo stati tempestivi nell’attivazione del numero verde dedicato e della task force regionale. Per produrre questa documentazione abbiamo seguito con attenzione tutto ciò che è emerso dal territorio per capire ciò che andava modificato oppure valorizzato. Voglio ringraziare tutti i membri della task force e il laboratorio di virologia per la grande efficienza nell’aver eseguito in tempi brevissimi i test su pazienti con sospetto di infezione e ringrazio il volontariato, prezioso in questa fase e non solo, visto che svolge un ruolo di grande importanza nella sanità”.