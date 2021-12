I carabinieri di Assisi aiutano l’Avis: una giornata dedicata alla donazione

In occasione delle festività natalizie l’Arma territoriale e la sezione AVIS di Assisi hanno organizzato una giornata dedicata alla donazione del sangue. Il Presidente della Sezione, Avvocato Gianni Matteo Costa, ha incontrato il Capitano dei carabinieri di Assisi Vittorio Jervolino ed i militari volontari all’interno dell’Unità Raccolta Sangue dell’Ospedale di Assisi, dove quest’anno più di mille volontari hanno effettuato la loro donazione. All’iniziativa con i carabinieri di Assisi ha preso parte anche la Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Assisi, che ospita la locale sezione AVIS, nella persona della Dott.ssa Cecilia Montefusco, che ha ringraziato l’Arma e l’AVIS per il costante e fondamentale contributo nella nobile causa della raccolta del sangue.

Quest’anno l’Avis Assisi ha visto 830 donatori iscritti, 611 donatori che hanno donato nel corso dell’anno, 850 le donazioni fino ad oggi, 62 nuovi donatori. Numeri in alcuni casi in miglioramento rispetto a quelli del 2020: calano i donatori – al 30 novembre 2020 erano 850 – ma le donazioni 2020 erano state solo 700 (contro le 900 del 2019), e triplicano i nuovi donatori, come detto 61 contro i 24 del 2020 e i 55 del 2019. “Dati positivi – ha spiegato Costa – soprattutto considerando il periodo dal quale stiamo uscendo che indicano una ripresa lenta ma costante dell’attività del centro raccolta sangue”. Avis Assisi ricorda che è possibile donare al centro di raccolta fisso sangue dell’ospedale di Assisi tutti i giovedì e venerdì, dalle ore 7 alle ore 9 (e anche l’ultimo sabato di ogni mese). Per prenotare è possibile telefonare al numero 334.6729421 dal lunedì, martedì e giovedì dalle 10 alle 13, mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e venerdì dalle 14 alle 17.

