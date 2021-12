Presepe alle Fonti di Perlici 2021, nuova esposizione dopo lo stop (foto)

Torna il presepe alle Fonti di Perlici 2021 ad Assisi. In uno degli angoli più nascosti della città, alcuni assisani volenterosi hanno creato questa natività in una sorta di ‘grotta’ creata appunto dalle fonti di Perlici. Le fonti furono costruite per volere del Capitano del Popolo Guido di Giacomo da Cortona nel 1294. Una natività che viene allestita da anni, tranne nel 2020 causa pandemia.

“Gentili amici di Assisi – si legge nella nota che accompagna il presepe alle Fonti di Perlici 2021 – dopo la tempesta trascorsa con molta preoccupazione, tristezza e dolore, ci ritroviamo davanti a questa visione del presepe sopra le fonti medievali di Piazza Nuova. Purtroppo tradizione che ci aveva chiamato qui per molti anni si era interrotta, è continuato però il desiderio di dare vita a questo incontro con Gesù Bambino che ci invita alla pace e alla fraternità.

Le solite mani, e altri di assisani e assisane di buona volontà, hanno allestito in modo originale e creativo questi scenari di fede, che ci parlano di terra e di cielo. Ognuno di noi, in questi momenti difficili, può portarli nel proprio cuore per condividerli con i fratelli. Emozioni e sentimenti saranno vari e diversi, ma tutti doneranno serenità. Vi auguriamo ogni bene per la vostra vita e per i vostri familiari. Vi auguriamo che la luce del cielo illumini le vostre emozioni. Il comitato di Piazza Nuova”.

