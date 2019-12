Cene natalizie 2019 di Sopra e Sotto, grande partecipazione (foto)

Grande partecipazione alle cene natalizie 2019 delle due Parti, Magnifica e Nobilissima. Alle cene natalizie 2019 ha portato il suo saluto anche il nuovo presidente dell’Ente Calendimaggio, Giorgio Bonamente.

Magnifica Parte de Sotto: È stata una bellissima serata quella trascorsa nella Sala delle Volte in Piazza del Comune ieri, sabato 21 dicembre, dalla Magnifica Parte de Sotto. Celebrato il Natale con la giornata degli Auguri. Nel pomeriggio anche il Battesimo del Partaiolo. In serata, la conviviale alla presenza di numerosi partaioli, tanti i giovani presenti, per un augurio natalizio in attesa di iniziare con il nuovo anno i lavori in vista della prossima edizione 2020 del Calendomaggio.

Nobilissima Parte de Sopra: Serata nella sede di Porta Cappuccini per la Nobilissima. Sabato 21 dicembre sera cena e giochi, preceduti da aperitivo. Nel corso della serata, i vertici blu hanno anche ufficializzato i due rappresentanti de Sopra all’Ente: i prescelti sono Elisabetta Aisa e Francesco De Giuli. Svelati anche i biglietti vincitori della riffa blu.